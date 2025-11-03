　
范姜彥豐「不直接公布證據」是手軟了？一票2原因搖頭：只會損己

▲粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

▲粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿1日則透過影片，自曝婚姻內情。就有網友發文表示，粿粿錄了17分鐘的影片，對比之下，范姜彥豐的脾氣實在很好，沒有把話說得很難聽，但為什麼不直接開大絕，公布手上的事證？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「范姜為何不公布外遇事證」為標題發文，提到粿粿錄了17分鐘影片，但內容卻扯東扯西。至於范姜彥豐，居然到最後還顧及女方顏面，沒有把話說得很難聽。

原PO認為，既然雙方婚姻已經破裂，為什麼范姜彥豐不直接開大絕，把他看到的事證公布出來？大可以貼出照片等等，為什麼卻不這麼做？在手軟什麼？

▲▼王子粿粿范姜。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

貼文曝光後，不少網友表示，「外遇已經承認了啊，幹嘛還公布隱私」、「都承認了，公布這只會損己」、「不用公布，對方都自白外遇，過程原因不重要，那些都是他們的家務事」、「看女方的反應你覺得有必要嗎」、「小王都直接承認了，沒必要吧」、「都承認了，公布幹嘛」、「雙方都承認外遇了，公布這個幹嘛」。

也有網友回應，「幹嘛那麼早公布？給對方時間去準備一切」、「公布了，對方就沒啥好怕了」、「你玩撲克牌是把底牌掀開來玩的嗎」、「那是最後底牌吧？必要時才會打出底牌」、「當籌碼啊，一下子亮底牌幹嘛」、「打大老二你底牌會先丟喔」。

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿1日則透過影片，自曝婚姻內情，並說家用大部分由她負擔。網紅陳沂對此表示，沒想到粿粿的聲明真的吸引到一些同情票，但今天性別互換的話，大家怎麼說？如果男生外遇後，說錢都是自己出的，大家應該還是會罵渣男吧？

粿粿出國兩周「含金量太高」　一票媽媽：出門2小時都難

粿粿出國兩周「含金量太高」　一票媽媽：出門2小時都難

看完粿粿影片！她揪「1論點」很奇怪

看完粿粿影片！她揪「1論點」很奇怪

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

