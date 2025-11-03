看完粿粿影片！她揪「1論點」很奇怪：到底有什麼好計較

▲粿粿曝對帳A4紙。（圖／翻攝自IG／meigo.c）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿後來則自曝婚姻內情，透露家用大部分由她負擔。網紅「潔哥」李秉潔對此表示，都已經組成一個家庭了，還會計較誰出得多嗎？而且不論誰付出得多，都不是外遇的理由，這是不是跟家寧找同一個公關團隊啊？

粿粿1日透過影片表示，「這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因？從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」接著透露家用部分，是由她負擔六至八成，至於房子，頭期款由她付了八成，平常六成以上的房貸也由她支付，所以才會登記在她名下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，潔哥在臉書粉專發文直言，她覺得很奇怪，既然兩個人都已經組一個家了，還要計較誰出比較多錢嗎？以前她收入比較好，所以就是她多出一點，之後另一半創業、收入變好，則換對方多出一點，這到底有什麼好計較？且這也不是合理外遇的理由，難道一段婚姻中，男生出的錢比較多，就可以外遇嗎？

潔哥認為，如果真的雙方談不合，那就離婚，但現在的問題在於，沒有離婚就找小王，這點怎麼樣都不對。她也說，不知道粿粿和家寧是否找同個公關團隊，路線很類似，她更大膽假設，之後會有很多男方的負面消息出現，只是粿粿應該不會很快就復出，會先沉寂一段時間。