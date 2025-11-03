粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去

▲粿粿。（資料照／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐、粿粿爆婚變，相關話題熱議。近日就有網友好奇拋問，粿粿性格活潑，且長相甜美，即便外表不是真正的氣質美女，但是不是對男生還是很有吸引力？很容易對她暈船？貼文曝光後，再引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「男生都會喜歡粿粿這類型的女生嗎」為標題發文，提到粿粿身材好、長相甜美，在人群中很亮眼，而且以個性來說，也是活潑外向，能和其他人相處得很好。

原PO認為，若單純論外表，粿粿不算真正的氣質美女，也沒有和韓國偶像一樣精緻，但粿粿笑容甜美、可愛、活潑、社交能力好、異性緣好，這些優點加起來，對男生來說是否很有吸引力？很容易不小心就暈船？男生找伴侶時，是否偏好這樣的女生？

貼文曝光後，男網友紛紛表示，「如果她很沒有邊界感，例如說平常聊天會偷勾手，或是一些小小身體接觸，一堆男生早就暈了」、「基本上這在男生眼裡就是頂標了，可以可愛也可以氣質」、「說實話，這種甜美不算豔麗的，反而殺傷力更大。因為太豔麗或高冷型，男生自己就打退堂鼓了。看她跟男生的互動，沒有邊界感，很容易讓純情男陷下去」。

也有女網友回應，「會吧，而且我感覺很好理解啊，粿粿看起來就可愛可愛很好相處，而且雖然大家事後諸葛，講得好像多火眼金睛，真的遇到這樣的女生一定是前仆後繼搶著娶來搶錢的啦」、「我是女生我也會想追欸，她長得不差，給人家的感覺蠻活潑，男生很吃這型的女孩，聊得開、相處得來，又長得不錯」。話題引起討論。