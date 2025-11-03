　
走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

▲▼候鳥,祕境,田寮洋。（圖／新北市政府農業局提供）

▲新北市農業局與人禾環境倫理發展基金會攜手，推出兩梯次田寮洋生態小旅行。（圖／新北市政府農業局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市農業局與人禾環境倫理發展基金會攜手，長期輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作維護候鳥棲地，今年更與地創團隊曙旅工作室合作，於11月16日與12月6日合計推出兩梯次田寮洋生態小旅行，限量70名，即日起開放報名，民眾可以在專業領路人帶領下，走訪田寮洋與龍門沙灘這兩個保育秘境，體驗人與自然共生的生態旅遊。

▲▼候鳥,祕境,田寮洋。（圖／新北市政府農業局提供）

▲人禾基金會，帶領民眾進入田寮洋賞鳥，觀察雁鴨、鷸鴴、鷺鷥、猛禽等鳥類的身影。

位處臺灣東北角的田寮洋，獨特地理位置及長期棲地保育，營造出適合野生動物休憩的環境，也讓許多候鳥飛抵臺灣時的第一個休憩點就是田寮洋，根據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達368種，全臺第一。新北市農業局輔導當地農友轉作友善耕作，並推出友善品牌「信鳥到站」及友善農產品「羽豐米」，藉由品牌故事喚醒民眾對於生態保育的認同感，且為了兼顧生態，鼓勵農友在收割後、冬候鳥抵達前，提早翻犁維持湛水的環境讓水鳥棲息，田區不使用農藥、化學肥料，更以人工除草等方式進行友善耕作，讓高蹺鴴、小環頸鴴、小水鴨、鷺鷥群等冬季訪客，在田寮洋安心休憩見覓食、補充體力再飛往南方。

▲▼候鳥,祕境,田寮洋。（圖／新北市政府農業局提供）

▲漁村導覽及海女文化推廣的地創團隊曙旅工作室領路，到龍門社區體驗濱海聚落的人文歷史。

本次小旅行上午將由長期觀注貢寮生態保育的人禾基金會，帶領民眾進入田寮洋賞鳥，觀察雁鴨、鷸鴴、鷺鷥、猛禽等鳥類的身影，也讓大家認識這片以友善耕作維護生態平衡的農田景觀，還會體驗用再生稻梗編織象徵吉祥的注連繩繩結。中午則享用田寮洋所生產的羽豐米及在地當令風味餐，用嘴巴支持田寮洋的生態保育。下午再由專門從事漁村導覽及海女文化推廣的地創團隊曙旅工作室領路，到龍門社區體驗濱海聚落的人文歷史及探訪沙灘上的濱防風、濱璇花、濱蘿蔔、海米等珍稀濱海植物，從農田到海岸，順著雙溪河從田寮洋到龍門，完整串起「人與自然共生」的生態旅程。

新北市農業局長諶錫輝表示，田寮洋是農業部林業及自然保育署推動的「國土生態保育綠色網絡建置計畫」東北角溪流保育軸帶點位之一，農業局透過輕旅行的方式讓民眾親近生態、認識友善農業，不僅宣傳棲地保育的重要性，也讓民眾認識野生動物與環境的依存關係，達到寓教於樂的目的。同時也呼籲民眾禁止騷擾野生動物，更提醒鳥友注意「野生動物保育法」相關規定，在賞鳥時切勿為了拍攝畫面，以非法誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法。另外在賞鳥時切勿擅自闖入踩踏田埂，並避免開車進入田寮洋田區堵塞農路，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則，保持現場安靜不喧嘩，以免對這些鳥類造成干擾。

▲▼候鳥,祕境,田寮洋。（圖／新北市政府農業局提供）

▲臺灣東北角的田寮洋，獨特地理位置及長期棲地保育，營造出適合野生動物休憩的環境。

活動即日起開始報名，分別於11月16日與12月6日從臺北火車站出發，每梯次限量35人，活動費用每人1,200元，歡迎大小朋友踴躍報名，與候鳥一同飛翔、與土地共好，活動資訊請洽人禾環境倫理發展基金會官網（https://eeft.org.tw/otherpost/20251021-1/）。

新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

新北市農業局與人禾環境倫理發展基金會長期合作，輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作，維護候鳥棲息環境。今年更與在地創生團隊「曙旅工作室」合作，於11月16日及12月6日推出兩梯次「田寮洋生態小旅行」，每梯次限量35人，總計70個名額，即日起開放報名。民眾將在專業領路人帶領下，走訪田寮洋與龍門沙灘兩個生態秘境，體驗人與自然和諧共生的生態之旅。

