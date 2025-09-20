禽流感疫情又起！彰化芳苑蛋雞場淪陷　緊急撲殺1.3萬隻

▲彰化芳苑鄉爆發禽流感撲殺1萬3,375隻蛋雞。（圖／彰化動防所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

目前進入冬候鳥過境時期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高，彰化縣動物防疫所16日接獲芳苑鄉1場蛋雞場反應，場內雞隻有異常死亡情形，經前往採樣送檢，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，昨(19日)完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬3,375隻蛋雞。

彰化縣動物防疫所，請養禽業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

養禽場雞隻若有異常死亡情形，飲水量、攝食量或產蛋率下降或是出現扭頸等不明原因，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所、動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

▲動防所前往消毒。（圖／彰化動防所提供）