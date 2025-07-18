奇美醫院打造「貼心角」！結合藝術與醫療　空橋成為療癒祕境

▲奇美醫院啟用「奇美貼心角」，由奇美博物館策展畫作，打造兼具藝術與療癒氛圍的空橋廊道。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「當醫院不只是救命之地，也能讓人駐足微笑，會是什麼模樣？」奇美醫院18日正式啟用結合藝術與療癒氛圍的「奇美暖心角」，由奇美博物館與醫院聯手策展，精選六幅館藏畫作複製品，打造一處靜謐的身心療癒角落，讓病患與家屬在醫療現場中，也能被藝術溫柔陪伴。

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首波展覽由奇美醫院與奇美博物館攜手策劃，精選六幅館藏畫作複製品，以「溫馨」、「浪漫」、「懷念」三大主題，自2025年7月起分期展出。每幅畫作旁皆附意境說明，讓藝術不僅可看，更能被理解、被感受。這是一場不喧嘩的展覽，也是一場最貼近生命脈動的藝術行動。

奇美醫院院長林宏榮說明，「奇美暖心角」設於奇美醫院第二醫療大樓與第五醫療大樓2樓間，讓空橋廊道不再只是通行動線，而是轉化為一條連接身體與心靈兩端的過渡帶。整體視覺設計採用墨綠色調，象徵一片靜謐的林地，宛如醫療場域中的「低調療癒者」，在來去匆匆的腳步聲中，悄然打開一扇通往內心的門，這是一處不需語言也能傳遞溫度的場域。

林宏榮院長表示，在醫療體系中談人文，不是奢侈，而是必要。醫療不是只治病的場域，更是對「人」的照顧。「人」是一個活生生、有情緒、有恐懼、有盼望的完整生命。因此，奇美醫院始終將「關懷」視為醫療的起點與終點，並從臨床互動、敘事療癒到醫護同仁的心靈照顧等長年深耕醫學人文。「奇美暖心角」正是這份理念的具體化，它不是建築的一部分，而是文化的一部分。我們期盼，在醫療行為之外，還能有一種靜靜存在的照護方式，讓藝術說話，讓空間陪伴，讓關懷不只來自語言，讓醫病之間的互動不再只是冷冰冰的程序，而是從氛圍與感受中自然流動。

奇美博物館營運處公服組組長侯幸佑則說，醫院是人們面對生命脆弱的場所，而藝術有機會成為安定情緒的媒介。未來「奇美貼心角」也將成為醫學人文週、敘事療癒、員工心理支援等活動空間，讓人文與醫療同行，讓關懷從視覺與空間中自然流動。