蛇影驚魂！哈赫拿爾森林祕境變驚嚇之旅　林美燕怒轟主變電站又選南區？

▲台南市議員林美燕質詢指出，南區步道未串聯、觀光設施不足，秘境淪為驚嚇之旅。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南南區哈赫拿爾森林公園因秘境美景吸引遊客，但卻接連出現蛇與浪浪，市議員林美燕在市政總質詢直言「秘境之旅變驚嚇之旅！」，她怒轟竹溪兩岸步道未連通、園區無專人管理，還批評南區再度被選為藍紅線主變電站設置地點，形同把嫌惡設施丟給地方，「鄉親好欺負嗎？」

台南市議員林美燕在市政總質詢時再度關注哈赫拿爾森林公園發展問題，指出該秘境雖經整治吸引遊覽車進駐，卻因蛇類與浪浪出沒、步道未串聯，讓遊客怯步，直呼：「秘境變驚嚇！」

林美燕指出，哈赫拿爾森林公園為竹溪水岸改造重要亮點之一，黃偉哲市府投入1.8億元整治，但因園區未設定圍籬、公廁、照明與指標系統，遊客反映環境雜亂、無人管理，不僅有流浪動物遊蕩，更有蛇類於樹叢間出沒，恐成潛在危害。

她建議，應儘速串聯南北岸步道，採分階段開放方式進行規劃，打造AB兩條觀光動線，避免蛋黃觀光資源被破碎化利用，讓竹溪成為真正可長可久的永續景點。

除了觀光建設不足外，林美燕更火力全開抨擊南區再度成為嫌惡設施集中地。她指出，早有殯葬所與瀝青場，近日交通局又打算在公37預定地設定藍紅線捷運主變電站，而該路線並未通過南區與大林地區，批評市府罔顧民意。

林美燕表示：「南區根本與紅藍線無關，卻還要開挖國民路埋設管線？大林、大忠、大恩的里民又要經歷黑暗施工期，市府是覺得南區鄉親特別好欺負嗎？」

她憂心，這些設施帶來的空氣與噪音汙染已對居民造成困擾，如今再設主變電站，將嚴重損及地方生活品質，要求黃偉哲市長出面主持公道。

此外，林美燕也呼籲改善社區空屋與空地環境，指出應優先以《廢棄物清理法》處理髒亂問題，而非拘泥於空屋空地查報程式，「有民眾陳情蛇爬進住家，已吃光鳥巢裡的蛋，難道還要慢慢查報等蛇回來？」

最後，她也提及市府預算分配問題，強調即使行政院刪減51.68億元補助，台南市社福預算仍比去年增加45.72億元，她將與市長並肩努力，「善用任期最後一年半，交棒給兒子葉翰勳前，也要讓市民的美夢提早實現。」

市長黃偉哲回應表示，主變電站應設於捷運路線沿線，未來將重新檢討選址，也將與議員們共同推動重大建設，「讓台南邁向台灣邁阿密的願景，一步一步成真！」