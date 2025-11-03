7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了

▲7-11新一波寄杯「買11送11杯」每日限量。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN慶祝雙11購物節，今（3）日起至11月12日，連續10天推出寄杯咖啡優惠，CITY CAFE特大美式「買11送11」，CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青，也有任選「買11送11」，每日數量有限。全家也有周一咖啡日「第二杯10元」，咖啡控可把握。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。

2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11連續10天寄杯優惠。（圖／業者提供）

●周一咖啡日

7-11 在「OPENPOINT行動隨時取」11月每周一「CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵」任2杯99元、「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯99元。

11月每周二質感咖啡日，在「OPENPOINT行動隨時取」限定icash pay支付，「CITY PRIMA中杯精品美式」2杯99元。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

★全家

全家周一限定，11月3日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於加10元多一杯，可兌換至12月25日：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯）。

◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯）。

◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯）。

▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自即日起至11月25日，在Hi-Life VIP APP 推出「雙11購物節」限定活動，主打Hi Café超值組合：

1.「大美式38杯＋茶葉蛋38顆」，原價2,204元，限時特價1,111元，約 5.1折。

2.「大拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆」，原價2,040元，限時特價1,111元，約 5.5折。

活動可於 Hi-Life VIP APP 整買零取，享「跨店取、分次領、贈好友」等彈性功能，兌換期限至2026年7月25日。數量有限，售完為止。

▼萊爾富咖啡＋茶葉蛋組合51折起。（圖／業者提供）

