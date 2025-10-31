　
民生消費

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」搭褲褲兔杯身　還有15公分湯匙餅乾

▲▼全家推出「起司蛋糕霜淇淋」，同步還有冬季「巧遇可可盛宴」主題架優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出「起司蛋糕霜淇淋」還搭超萌褲褲兔杯身。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家看準冬季濃郁系甜點熱潮，集結旗下Fami!ce × minimore 打造「起司蛋糕霜淇淋」，除了搭配超萌「褲褲兔杯身」，還能用10元銅板價加購15公分大「起司巧克湯匙餅乾」，11月5日起開賣，當日至11月7日在APP也祭出「霜淇淋5支188元」優惠。

▲▼全家推出「起司蛋糕霜淇淋」，同步還有冬季「巧遇可可盛宴」主題架優惠。（圖／業者提供）

▲加價10元還能獲得15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」。（圖／業者提供）

全家Fami!ce 霜淇淋持續創新，此波與旗下minimore甜點聯手，11月5日端出濃郁系新品「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」、「minimore起司巧克湯匙餅乾」，並攜手「褲褲兔」打造限定造型包裝，推出專屬霜淇淋紙杯、餅乾紙套，以溫暖奶黃色為主調，搭配褲褲兔的俏皮表情，吸睛又可愛。

「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」嚴選紐西蘭起司粉製成，散發濃郁乳酪與奶香，綿密滑順的霜感，伴隨微酸甜韻，宛如冰涼起司蛋糕在舌尖融化。搭配創意美味兼具的15公分「好吃起司湯匙」，以帕瑪森起司入料烘烤成香脆餅乾，湯匙勺面裹上一層巧克力，鹹甜交織。

11月5日起至12月4日，凡購買Fami!ce霜淇淋任一口味，加價10元即可獲得15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」1支。11月5日至7日限時3天，全家APP隨買跨店取再推「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠。 

▲▼全家推出「起司蛋糕霜淇淋」，同步還有冬季「巧遇可可盛宴」主題架優惠。（圖／業者提供）

▲SOHOT炎選現烤點心則有「巧克力甜甜圈」。（圖／業者提供）

全家同步還有「冬日可可季」多款巧克力新品，匠土司推出「醇可可生土司」售價35元；SOHOT炎選現烤點心則有「巧克力甜甜圈」外酥內軟售價39元，更可搭配指定飲品，享49元、59元餐促優惠。 

▲▼全家推出「起司蛋糕霜淇淋」，同步還有冬季「巧遇可可盛宴」主題架優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家推出多款巧克力新品。（圖／業者提供）

▲▼全家推出「起司蛋糕霜淇淋」，同步還有冬季「巧遇可可盛宴」主題架優惠。（圖／業者提供）

店鋪也有冬季限定「巧遇可可盛宴」主題架，集結近百款話題巧克力、創意零食，11月25日前同步推出「巧克力抽抽樂」活動，購買指定巧克力任2件，即可抽出「第二件0元」、或享「任二件66折、79折、88折」等驚喜優惠。

★全聯「起司季」7款新品

全聯We Sweet 甜點與READ BREAD 麵包聯手「快樂牛」，即日起至12月4日推出「起司季」7款限定新品，從甜點到麵包都有。

▲▼全聯「起司季」推出甜點、麵包共7款限定新品。（圖／業者提供）

▲全聯「起司季」推出甜點、麵包共7款限定新品。（圖／業者提供）

快樂牛（Happy Cow Cheese）為來自奧地利百年乳酪品牌，乳香濃郁卻不厚重，無論高溫焗烤或冷藏奶香，都能保有滑順口感與濃郁層次，是歐洲烘焙名店與餐飲業者愛用的高品質起司，此次與We Sweet、READ BREAD 聯手打造秋冬限定新品。

▲▼全聯「起司季」推出甜點、麵包共7款限定新品。（圖／業者提供）

▲全聯「起司季」推出甜點新品。（圖／業者提供）

其中We Sweet 新推「乳酪火山布蕾」，底層細膩乳酪布蕾、中層清爽奶酪、上層輕盈鮮奶油，三層堆疊濃厚乳韻，特價139元。「法式流芯乳酪塔」酥脆塔皮包裹濃郁乳酪、香滑奶黃流心，售價79元。「乳酪夾心蛋糕捲」則以鬆軟戚風蛋糕包裹多重乳酪餡，特價99元。

「焗烤夾心起司蛋糕」內餡注入奶油乳酪、外層淋上快樂牛高山乳酪二次烘焙，甜鹹交織，特價99元。「長條乳酪千層蛋糕」將葛瑞爾粉與加州乳酪層層堆疊，打造濃郁卻不膩口的經典風味，特價99元。

▲▼全聯「起司季」推出甜點、麵包共7款限定新品。（圖／業者提供）

▲全聯「起司季」麵包新品。（圖／業者提供）

READ BREAD 也推出「艾曼塔起司麵包」，選用快樂牛經典艾曼塔乳酪撒滿麵包體，烘烤後鹹香誘人、香氣四溢，售價39元。「三重起司麵包」以快樂牛乳酪丁、奶油乳酪、帕瑪森粉三重乳香打造濃郁層次，售價39元。

10/29 全台詐欺最新數據

