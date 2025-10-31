　
民生消費

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

▲▼北屯好市多,台中,北屯,美式賣場,大賣場,costoco。（圖／記者許權毅攝）

▲好市多「雙11購物節」祭出連續7天300項商品下殺。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

迎接年度「雙11購物節」，美式賣場好市多（Costco）自11月5日起至11月11日，推出連續7天的線上購物優惠，祭出超過300項特價商品，從大型家電、家具、保健食品、零食、服飾都有，黑鑽卡更首度享有「限定早鳥日」消費滿1.1萬折1100元，隔天再與全會員同享一次優惠。7-ELEVEN參戰雙11，除了回饋最高38%，還有機會用1111元買到iPhone 17  Pro。

▲▼好市多雙11優惠。（圖／業者提供）

▲好市多雙11「滿1.1萬折1100元」，黑鑽卡還可折2次。（圖／業者提供）

好市多雙11首度祭出「黑鑽會員限定早鳥日」，黑鑽會員可於11月10日提前享受優惠，輸入指定折扣碼即享有消費「滿$11,000 折$1,100」的專屬優惠，比一般會員早一步入場。而隔天11月11日「全會員同慶日」，黑鑽會員仍可與全體會員共同再享一次同額優惠，等於想有「雙次優惠」至少可折2200元。

活動期間，使用Costco好市多富邦聯名卡線上消費，還可享3%回饋無上限，回饋自動累積，讓會員「優惠加回饋」。大型家電與家具商品更提供基本安裝服務，滿足年末汰舊換新或搬家需求。

至於會員關心的優惠商品，好市多今年精選多款熱門品項，包括TOSHIBA75吋4K大電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星直立式洗衣機、艾美特16公升清淨除濕機、西雅圖二合一咖啡與米森益生菌草莓麥片、保暖睡衣系列、貓倍麗罐頭等熱門生活商品。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN參戰雙11，11月1日起至23日舉行「雙11全民嗨購節」，在「i預購」、「i划算」推出111元起精選商品、買1送1、多入團購組優惠，預計帶動民生日用品、冷凍調理食品、包裝零食、生活小家電等類別成長。

▲▼7-ELEVEN祭出雙11優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「雙11優惠」在iOPEN Mall 有機會以1111元購買iPhone 17 Pro 256G。（圖／業者提供）

今年「i預購」更推出多元點數回饋，指定商品加贈11%點數、111點、711點，最高達2000點，新會員再享首購20%點數加碼，搭配uniopen聯名信用卡最高7%回饋，等於整體最高可享38% OPENPOINT 點數回饋（1點=1元），11月24日至30日則接續展開「黑色購物週」。

「iOPEN Mall」則結合站上超過11萬店家，以「周周免運、點數升級」強打，延續加入官方LINE好友免費玩轉盤、刮刮樂等遊戲外，今年更正式導入OPENPOINT 點數折抵機制，加碼回饋使用點數折抵，結帳滿額再贈中杯美式咖啡。

uniopen會員於11月11日至13日在「iOPEN Mall」消費享11%點數回饋，最高回饋達1111點；消費滿1單可抽111杯CITY CAFE 中杯拿鐵/大杯美式，滿3單可抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5000元再抽「1,111元購買iPhone 17 Pro 256G」，消費金額還可使用點數折抵。

10/29 全台詐欺最新數據

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

