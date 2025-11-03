藍光壓力襲眼！　營養師揭「枸杞＋花青素」是護眼黃金組合

▲長時間盯著螢幕易造成眼睛疲勞與乾澀，營養師建議適時補充護眼營養素。（示意圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現代人幾乎離不開3C螢幕，根據統計每日平均注視時間超過10小時，長期藍光暴露易造成眼睛酸澀、乾澀、紅腫及視線模糊等問題。營養師提醒，若未及時保養，恐導致黃斑部病變或乾眼症等視力退化。要守護靈魂之窗，應從「營養補充、規律作息、護眼運動」三方面著手。

紅崴科技營養師洪秋雅指出，護眼的基礎是攝取足夠抗氧化營養素，建議多吃含葉黃素、玉米黃素與花青素的食物，例如彩椒、菠菜、綠花椰菜、南瓜、紫高麗菜、桑椹與雞蛋等。若飲食攝取不足，可選擇含這些成分的營養補充品。此外，飲用枸杞菊花茶可舒緩用眼疲勞，為眼睛自然補水。

洪秋雅營養師進一步說明，葉黃素與玉米黃素堪稱眼睛的「天然太陽眼鏡」，能吸收藍光、降低氧化壓力，幫助減少眩光、提升視覺清晰度。建議成人每日攝取葉黃素10毫克、玉米黃素2毫克，並與含油食物同食以利吸收。

▲枸杞富含葉黃素與多醣體，被譽為「護眼聖品」，適合長期用眼族群食用。

洪秋雅營養師指出，枸杞自古即為明目聖品，其葉黃素含量為紅蘿蔔的5倍，富含多醣體與β-胡蘿蔔素，有助於保護視網膜細胞並促進眼部循環。根據輔英科技大學與大仁科技大學研究，連續7天餵食枸杞萃取物可顯著改善乾眼症狀、提升淚液分泌與眼球潤滑度，對長期用眼族群有明顯幫助。

此外，花青素亦是護眼的重要元素。二戰期間英國飛行員常食用山桑子與藍莓果醬，被發現夜間視力提升。研究證實花青素能強化毛細血管結構、促進視紫質再生，有助夜間視覺。洪營養師建議，台灣桑椹果富含花青素，適量食用不僅護眼，也能支持在地農業。

洪秋雅營養師提醒，護眼應落實三原則：一、飲食均衡──多攝取彩色蔬果與富含葉黃素、玉米黃素、枸杞、花青素的食材。二、作息正常──每用眼30分鐘休息10分鐘，避免熬夜。三、定期檢查──每年至少檢查一次眼睛健康，及早發現異常。

▲營養師提醒，護眼除了補充營養，也要維持規律作息與定期檢查。

根據2025年亞洲健康產業調查，護眼營養補充品市場年成長率已達15%，顯示民眾對「防藍光、抗乾澀」的需求日增。洪秋雅營養師強調，「護眼不只是吃葉黃素而已，從生活習慣做起，搭配枸杞、花青素，才能讓靈魂之窗保持清晰透亮。」