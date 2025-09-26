台南校園照明全面換LED！　省電2500萬元師生學習更護眼

▲台南市教育局推動校園LED照明汰換，全數完工後校園更加明亮節能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為營造健康、護眼又節能的學習空間，台南市教育局於2024至2025年間投入新台幣1億6千萬元，全面完成學校教室、辦公室、圖書館及活動中心等照明設備的汰換，換裝超過9萬盞符合教育部標準的LED節能燈具，不僅統一升級照明品質，也成為全國典範。

教育局指出，每年預估可節省電費2500萬元，節電量達800萬度，減碳量更超過4000公噸。

市長黃偉哲表示，在全球推動淨零排放的潮流下，市府自2024年起啟動LED燈具汰換工程，於2025年全面完工，不僅提升照明品質，也展現台南對永續發展的承諾。教育局長鄭新輝補充，此案導入「分年付款、節電還本」模式，學校可用省下的電費分攤成本，無須額外籌措經費；且所有燈具具備6年保固，減少維護負擔，保障學生的視力健康。

善化國小校長林威旭指出，汰換後教室與活動中心光線更明亮，學生學習更專注，過去高耗能的燈具已全面更新，不僅節能顯著，也讓校園環境更舒適。教育局強調，未來將結合「淨零家園」政策，推動低碳校園標章與碳盤查，並將節能減碳理念融入課程，強化學生的低碳素養，打造兼顧節能、教育與永續的校園。