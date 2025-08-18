養生變傷身！抽檢市售30件枸杞「全驗出重金屬」　知名通路也中鏢

▲枸杞深受國人歡迎，多用為泡茶、煲補湯。（圖／記者湯興漢攝）



記者許宥孺／高雄報導

台灣消保協會近日針對全台市售枸杞進行重金屬含量檢測，通路包括全聯、三鳳中街、農會超市、家樂福等，抽樣的30件枸杞產品竟全數檢出重金屬，就連標榜有機的產品也毫無倖免。由於國內枸杞產品仰賴進口，消保會呼籲政府應修正乾製品重金屬檢驗標準，加強邊境檢驗與市場稽查。

很多消費者並不知道台灣並沒有生產枸杞果肉，僅有部分著枸杞葉使用，換句話說，市售枸杞全數仰賴進口，且以中國大陸為大宗產地。近年掀起養生風潮，枸杞廣受歡迎，許多民眾長期將其泡茶、煲湯或直接食用，然而，枸杞在栽種過程中可能因土壤污染、施肥、灌溉水源、加工與乾製過程而累積重金屬，加上枸杞植物的重金屬富集能力強，容易檢測出重金屬殘留問題。

▲國內並沒有生產枸杞果肉，多仰賴中國大陸進口。（圖／記者任以芳攝）



台灣消保協會此次針對市售30件枸杞產品進行重金屬含量檢測，來源涵蓋各大通路和網購平台，包含通過有機驗證的產品，結果顯示，30件樣品竟全數驗出重金屬，包括鎘、鉛、二氧化硫，其中有6件重金屬超標。

消保協會揭露，「鎘」現行鮮果標準為 ≤0.05 mg/kg，此次有4件樣品鎘超標，最高檢出 0.081 mg/kg ，分別購自全聯、三鳳中街和網路平台，其中有2件標榜有機枸杞。

另外，「鉛」現行鮮果標準為 ≤0.1 mg/kg，此次超標的2件產品包含家樂福販售的紅枸杞及網購黑枸杞產品，最高檢出 0.13 mg/kg。

由於現行檢驗標準是驗「鮮果」為基準，而非市售枸杞多為「果乾」。消保協會表示，枸杞在乾燥過程中，水分大量流失，重金屬含量相對濃縮，乾燥後重金屬濃度會相對提高，導致即使檢驗值超過標準，仍無法說其超標。然而，確實驗出這麼多量的重金屬，消費者長期食用仍有潛在健康風險，因此呼籲政府應針對枸杞乾製品訂定更合理的專屬標準，並加強市場抽驗與來源管理。

台灣消保協會醫事專業委員劉麗芬表示，目前台灣並沒有針對枸杞中的鎘與鉛的每日攝取量上限制定專屬規範，不過可依據國際食品安全標準的容許攝取量推算。鎘與鉛為累積性重金屬，人體無法快速代謝，長期過量攝入將增加腎臟損傷、骨質疏鬆、神經系統損害及心血管疾病風險。她建議，一般成年人每日枸杞攝取量不宜超過20公克，孕婦、兒童、腎功能不全者每日不超過10公克，並應避免長期食用單一品牌或產地產品。

▲台灣消保協會抽30件市售枸杞檢驗重金屬含量結果。（圖／台灣消保協會提供，點圖可放大）