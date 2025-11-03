　
社會 社會焦點 保障人權

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣台13線三義水美街路段1日傍晚發生死亡事故。來自基隆的呂姓老婦人撿流浪貓要回家，疑似未留意號誌違規闖紅燈，慘遭2部機車接連碰撞，造成老婦人和2名騎士受傷送醫，老婦人兒子站在馬路對面，目睹媽媽遭撞飛後，快步跑向倒地不起的媽媽，但她已重傷現場無呼吸、送醫不治，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗縣三義水美街發生死亡事故，撿流浪貓的老婦人違規闖紅燈時遭2部機車碰撞，老婦送醫不治、浪貓無事。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣三義水美街發生死亡事故，撿流浪貓的老婦人違規闖紅燈時遭2部機車碰撞，老婦送醫不治、浪貓無事。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今（3）日指出，1日傍晚5時33許接獲三義水美街（台13線）發生ㄧ起2部機車與行人碰撞交通事故，造成2名機車駕駛及行人受傷送醫，轄區三義分駐所獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。

▲苗栗縣三義水美街發生死亡事故，撿流浪貓的老婦人違規闖紅燈時遭2部機車碰撞，老婦送醫不治、浪貓無事。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣三義水美街發生死亡事故，撿流浪貓的老婦人違規闖紅燈時遭2部機車碰撞，老婦送醫不治、浪貓無事。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方初步調查，呂姓老婦人（70歲）由水美街114號前，東往西違規闖紅燈穿越斑馬線時，有抬頭向右側察看，未留意左側有多輛北向機車行駛而來，剛走沒有2步，先遭鍾姓男子撞飛後，後方劉姓男子（皆19歲）也隨後碰撞。連環碰撞後，3名傷患分別送醫，2名騎士受到輕傷，呂姓老婦人傷重、當場沒有呼吸心跳，送醫宣告不治，3人都沒有酒精反應。

有吳姓網友在臉書『我是三義人』貼文「橘貓的故事：一段讓人心疼的相遇」，指看到王姓友人突然受路人委託照料一隻小虎斑貓，然而，牠來到王大哥身邊的緣由卻讓人好感傷。吳姓網友說，這隻小貓原在中華藝品館附近，由一對母女撿到的，女兒抱著貓咪在路邊等待，媽媽（呂姓老婦）向店家要紙箱時，卻在過馬路時不幸被疾駛而來的機車撞倒，聽說傷勢嚴重！女兒在坐上救護車前，將懷中的小貓咪交給王大哥暫時照顧。

▲苗栗縣三義水美街發生死亡事故，撿流浪貓的老婦人違規闖紅燈時遭2部機車碰撞，老婦送醫不治、浪貓無事。（圖／記者楊永盛翻攝）

目擊民眾指出，來自基隆的呂姓婦人跟兒女等人，利用週末假期到三義木雕街遊玩，傍晚時分看到有一小隻流浪貓，老婦人向店家索要一個紙箱，將小貓咪裝箱準備帶回家，事故時兒子就站在斑馬線對面，眼睜睜看著媽媽被撞飛，趕緊奔向倒地不起的母親，神情憂急等待救護車。

10/31 全台詐欺最新數據

黃仁勳力讚4台廠在美合作　台積電再戰股價新高

比特幣「逢10必漲」破功！創投CEO警告：下個熊市恐大跌70%

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

