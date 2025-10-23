　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓　校內超速疑雲再起

▲雲南大學網紅流浪貓「小橘子」遭《紅舞鞋》劇組撞死，引起輿論撻伐。（圖／翻攝極目新聞）

▲雲南大學網紅流浪貓「小橘子」遭《紅舞鞋》劇組撞死，引起輿論撻伐。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南大學網紅流浪貓「小橘子」因一場拍攝意外喪命，讓學生們陷入無盡悲傷。《紅舞鞋》劇組昨（22）日在校內取景拍攝時，車輛誤撞小橘子身亡，引起學生們輿論撻伐。該劇組於隔日凌晨發表道歉聲明稱，司機「疏忽未察覺車旁小動物」，然而，也有學生質疑，真正原因是劇組車輛在校園內超速行駛，要求學校與警方調查真相。

▲雲南大學網紅流浪貓「小橘子」遭《紅舞鞋》劇組撞死，引起輿論撻伐。（圖／翻攝極目新聞）

▲「小橘子」在雲南大學受到師生們喜愛。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導， 10月23日凌晨，《紅舞鞋》劇組發佈致歉聲明，經反覆溝通與確認，10月22日，《紅舞鞋》劇組在雲南大學取景拍攝期間，劇組司機因疏忽失誤，並未發現有小動物在車輛附近，故而發生意外，導致校園內流浪貓小橘子不幸離世。劇組全體人員對此深感痛心與愧疚，向全校師生及所有關心此事的朋友致以最誠摯的歉意。

然而，這份道歉並未平息眾怒。雲大學生在網上留言哀悼並有人寫道，「小橘子不只是貓，他陪我們度過每個冬天，認得人，也懂得撒嬌。」也有同學控訴劇組推卸責任，「說是疏忽？明明是在校園裡開那麼快！」

▲《紅舞鞋》劇組道歉聲明。（圖／翻攝極目新聞）

▲《紅舞鞋》劇組道歉聲明。（圖／翻攝極目新聞）

雲大一名學生透露，劇組當天拍攝時多輛車輛在校園內快速穿行，「這裡是人行道，本來不該有車，大家都看到那輛車開得很快，沒想到會撞到貓。」他表示，大家最希望的是有一個透明的調查，而不是一句「司機疏忽」就草草帶過。

有學生還爆料稱，劇組進校拍攝期間，頻繁出現管理混亂情況，「有同學去當群演，被安排在垃圾站旁邊吃盒飯，還被工作人員罵。」更有人提到，發文講述小橘子遭遇的學生被要求刪文，「有人來私信我，讓我不要再發了，說這是劇組內部事故，不要影響拍攝。」

▲《紅舞鞋》網劇由大陸知名女星周也領銜主演。（圖／翻攝極目新聞）

▲《紅舞鞋》網劇由大陸知名女星周也領銜主演。（圖／翻攝極目新聞）

隨著輿論擴散，校方尚未發表正式說明，但師生普遍呼籲嚴查事件真相。外界分析，校園並非片場，安全規範必須明確落實，任何外部劇組進入校園拍攝都應遵守速度限制與行車規範。

公開資訊顯示，網劇《紅舞鞋》是以二十世紀七八十年代為背景，講述了舞蹈天才少女林雪帆在經歷上山下鄉後，如願進入紅星文工團，與年輕夥伴們一起追逐青春、愛情、事業，該劇由知名女星周也領銜主演，受到劇迷們十分關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港海洋公園虧損10億元　水上樂園恐停運

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓　校內超速疑雲再起

楊瀚森替補上場！成第8名正式登NBA例行賽中國球員

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店　網揭祕類賭博玩法

今年冬天為「超冷冬」？　中國氣象專家解釋：冷暖起伏大

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店　官方認定違建貼封條禁營業

市場免費「洗金」塑形竟是詐術　女子用「王水」動手腳洗掉5克

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

香港海洋公園虧損10億元　水上樂園恐停運

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓　校內超速疑雲再起

楊瀚森替補上場！成第8名正式登NBA例行賽中國球員

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店　網揭祕類賭博玩法

今年冬天為「超冷冬」？　中國氣象專家解釋：冷暖起伏大

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店　官方認定違建貼封條禁營業

市場免費「洗金」塑形竟是詐術　女子用「王水」動手腳洗掉5克

盧秀燕未出席記者會　副市長：已兩度主持應變會議

《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

國台辦FB破5000人　台人狂刷「于朦朧」

陸專家：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

中共四中全會今閉幕　「十五五」藍圖、人事佈局受矚目

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機 受賄者遭判刑10.5年

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

陸辦台灣光復大會　陸委會：公職人員禁參加

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不溝通才是障礙

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

市場免費「洗金」塑形竟是詐術 女子用「王水」動手腳洗掉5克

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店 網揭祕類賭博玩法

楊瀚森上場！成第8名登NBA例行賽中國球員

更多熱門

相關新聞

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

桃園市桃園區中山路與中平路口公車站22日傍晚發生一起事件！一名客運司機與一名高中生疑似因其他學生有逃票行為發生衝突，雙方在馬路邊拳腳相向，其中高中生遭摔倒在地、滿臉鼻血，畫面曝光後引發輿論，桃園市教育局、交通局針對此案回應了。

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

YTR飽妮被男友求婚！　甜喊：邁入下個里程碑

YTR飽妮被男友求婚！　甜喊：邁入下個里程碑

關鍵字：

校園超速流浪貓網紅劇組學生校園安全紅舞鞋周也

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面