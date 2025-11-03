台南羊肉老店「員工蹲地切肉」畫面曝光挨轟　業者急道歉

▲老泰羊肉：對於此次事件，造成大眾衛生安全疑慮，深感抱歉。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

台南市知名老店「老泰羊肉」，近日被網友拍到在店內地面切肉的畫面，引發網友熱議。影片中可以看到，肉品直接放在地上切割，甚至還有幾塊肉被撿起來繼續使用，畫面讓人看了直呼「噁心」、「衛生堪慮」。

該影片在社群平台曝光後，引發廣大網友討論，截至目前已有超過1.4萬讚、近9千次分享。許多人留言表示，「這也算名店？」、「手受傷也不是你們隨意處理食材的藉口」，強調不應犧牲食安來應付人手不足」、「把肉跟砧板放在桌上再剁也不難，右手剁肉力道滿大，不會痛？」

部分網友呼籲檢舉或等待衛生局查驗，「這可以直接讓衛生局開罰了……」、「這應該可以檢舉」，同時批評店家賺錢卻不改善基本備料與清潔流程。

對此，店家負責人透過社群回應表示，對此次事件造成衛生安全疑慮深感抱歉。負責人說明，當天該名員工因手部受傷，無法搬動食材，因此才會暫時將肉品置於地面處理，強調事件並非故意疏失，並已對相關食材重新處理。店家也承諾，將加強食材處理流程及內部管理，確保類似事件不再發生，對外再次致歉。

台南市一間知名羊肉老店因食安爭議引發網友熱議，市衛生局副局長林碧芬表示，已派員稽查作業環境與食材保存情況，如發現違規將要求業者限期改善，若複查仍不合格，可依《食品安全衛生管理法》處新臺幣6萬元至2億元罰鍰，並強調業者必須確保從業人員、作業場所及品保制度符合良好衛生規範，以保障消費者與公共衛生安全。