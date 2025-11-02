　
社會 社會焦點 保障人權

租約到期不搬還欠房租　花蓮無業女「心情不好」燒床墊險釀災

▲警方隨後會同消防人員調查，發現起火點疑為套房內床墊位置，經蒐證與勘驗，認有縱火嫌疑。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲警方隨後會同消防人員調查，發現起火點疑為套房內床墊位置，經蒐證與勘驗，認有縱火嫌疑。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安分局太昌派出所日前中午接獲報案，指稱花蓮市建國路二段一處出租住宅發生火警。員警獲報後立即趕赴現場，到場時發現濃煙自屋內二樓套房竄出，遂立即持滅火器協助控制火勢。經初步確認，火勢集中於該出租套房內，所幸未延燒至其他樓層住戶。

警方隨後會同消防人員進行調查，發現起火點疑為套房內床墊位置。經現場蒐證與勘驗，認有縱火嫌疑，遂依縱火現行犯將承租該房之女子（50歲）逮捕，並通知房東及相關房客到案說明。

警方表示，蒲女自稱心情不好，在房內使用卡式爐，情緒失控引燃床墊起火。

▲▼警方隨後會同消防人員調查，發現起火點疑為套房內床墊位置，經蒐證與勘驗，認有縱火嫌疑。（圖／吉安警分局提供，下同）

據了解，無業的蒲女去年底租房入住，日前租期已到卻一直未搬走，還欠房東3個月房租，今年7月間房東請警方協調請她搬家無效，不料竟發生縱火事件。民宅二、三、四樓全是出租套房，多數租客是大學生。

詳細起火原因與縱火動機仍待警方及火調人員進一步調查釐清，全案依刑法縱火罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

吉安分局呼籲，民眾務必重視居家安全，切勿從事任何可能危及公共安全之行為；若發現可疑情事，請立即通報警方或消防單位，共同維護社區安全、預防災害發生。
 

10/31 全台詐欺最新數據

前司機痛毆學生　桃園客運再發四點聲明
11月餐飲優惠！吃到飽111元
蔡依林罕見「肉體接觸」寵粉！　「唱跨年不倒數」原因曝光
跟粿王一樣是《全明星》紅隊！曹佑寧「連發3則驚呼文」全網笑了
快訊／黃明志驗出4毒品！警：疑與護理女神性交、遺體被移動

租約到期租金無業女床墊釀災縱火罪

