政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

▲黃國昌2日出席民眾黨舉辦的第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，並於會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌2日出席民眾黨舉辦的第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，並於會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨持續推動「聯合政府」理念。民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，民眾黨之所以會在立法院與國民黨合作，完全是基於政策與理念，而沒有任何選舉利益分配與交換，「能找到一個能共推法案、讓改革過半的政黨，求之不得、感謝都來不及」，即便雙方合作過程中曾出現摩擦與分歧，但民眾黨會用具體行動回應，讓對方理解。另外，黃國昌也說，若總統賴清德上任前選擇和包括民眾黨的在野合作，會搞成現在這樣嗎？

民眾黨2日上午在文化大學推廣教育部延平校區舉辦第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇，此次聚焦「日本經驗與台灣的新選擇」，除黃國昌外，包括日本維新會前眾議員村上政俊、高大政治法律系教授楊鈞池、文化大學政治系教授鄭子真、政大國際事務學院副教授石原忠浩等出席，共同探討聯合政府的發展與制度意涵。

黃國昌說，當台灣面臨的地緣政治正遭遇重大轉變，但政府根本沒有打算採取新的做法、新的作為來面對這樣局勢。然而日本首相高市早苗與日本維新會所簽署的聯合執政協議書，針對國防、外交、內政、財政、能源、甚至醫療與高齡照護，全方面將政策以白紙黑字寫得清清楚楚，讓他感嘆「看完日本聯合政府協議，會開始懷疑我們過去大選時，看到那些候選人提出的政策主張，是在寫抒情文嗎？還是在做文宣？」

黃國昌表示，從花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩悲劇到非洲豬瘟疫情，民進黨政府一貫的「先甩鍋給地方政府」，而國際媒體如《時代》與《經濟學人》相繼質疑賴清德的領導風格。黃也說，若賴上任前選擇和包括民眾黨的在野合作，會搞成現在這樣嗎？前總統蔡英文卸任前夕與民眾黨前主席柯文哲會談時，曾強調要建立政黨溝通平台，但賴上任以後，有看到政黨溝通平台嗎？有團結朝野政黨、凝聚共識嗎？除了鋪天蓋地的抹紅抹黑，接下來就是大罷免。

對於日本聯合政府制度背景，村上政俊表示，他認為若要維持政府穩定，執政黨必須在眾議院與參議院皆掌握過半席次，這也是日本長期維持聯合政府的制度基礎。日本雖採英國式議會內閣制，但在兩院制架構下，執政黨唯有透過跨黨協作，才能確保政局穩定，這正是聯合政府得以長期運作的制度條件。

楊鈞池說，日本聯合政府若從議會內閣制角度觀察，掌握國會過半席次的政黨，便同時握有立法權與行政權；若沒有任何單一政黨過半，就必須透過兩個以上政黨合組聯合內閣，確保政治的穩定與安定，而日本的經驗顯示聯合政府首要目標在於「確保國會過半席次」，「政治就是數字問題」。但楊強調，聯合政府的最終目的，是為了達成政治穩定與制度韌性，「但在追求穩定的同時，也要誠實面對政黨競爭的現實挑戰」。

鄭子真則提到，日本政黨合作雖有制度傳承，但仍受選舉現實制約；而台灣應從日本經驗學習，不論是聯合政府或政黨內部派系協商，都應透過制度化對話與政策整合，而非放話與鬥爭，「政治本來就是相對的，不是絕對的」。

黃國昌總結時強調，民眾黨之所以會在立法院與國民黨合作，完全是基於政策與理念，而沒有任何選舉利益分配與交換，「我們沒有談過席位分配，只談政策推動」。黃也細數從國會改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、還假於民等表示，這些皆源自民眾黨在2024年選舉政綱的具體主張，「能找到一個能共推法案、讓改革過半的政黨，求之不得、感謝都來不及」，即便雙方合作過程中也曾出現摩擦與分歧，但民眾黨會用具體行動回應，讓對方理解。

