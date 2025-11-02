地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

▲美國一名13歲女童遭網友誘騙，囚禁在地下室內，並且遭到多次性侵。（圖／達志示意圖）



記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生駭人案件，匹茲堡警方在某民宅地下室的箱子內，竟尋獲一名失蹤女童，她送醫接受健康檢查時，又發現遭到性侵的證據，火速逮捕一名26歲男嫌。

《衛報》報導，受害者年僅13歲，獲救時被藏匿在地下室的箱子裡，上頭還覆蓋著厚厚床單企圖掩飾。調查證實，她來自路易斯安那州，10月20日被通報失蹤，幸好執法人員憑藉證據一路追蹤，終於及時找到孩子。

受害者透過Snapchat認識嫌犯克魯米蒂（Ki-Shawn Crumity），遭誆騙以為對方能夠協助她尋獲可信任的成年收養人，因此搭乘灰狗巴士前往賓州，未料落入陷阱。

根據刑事起訴書，克魯米蒂給予女童含大麻食品，並在大約1周期間多次性侵。女童獲救後向調查人員表示，在醫院是她感覺最安全的時候。

克魯米蒂被指控性侵、人口販運、非法接觸未成年人等罪名，被捕後不得保釋，目前關押在匹茲堡監獄。此案還涉及多名共犯，根據1日最新資訊，62歲的史密斯（Ronald Smith）和64歲的漢森（Alvin Hanson）分別在喬治亞州與紐奧良被捕，2人均涉嫌協助運送女童。

路易斯安那州檢察總長穆里爾（Liz Murrill）指出，「這名兒童遭到陌生人在網路上誘騙、剝削並性虐，這正是社群媒體危險性與人口販賣問題的實例。」執法單位預期將有更多逮捕行動，案件仍在深入調查中。

尊重身體自主權，發現兒少性剝削請撥打110、113。