幼兒園惡狼！61歲廚師趁午休「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

▲ Teo Guan Huat承認3項強暴兒童罪行。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡發生一起恐怖事件，61歲男子Teo Guan Huat於2023年擔任幼兒園廚師期間，多次性侵3名年僅1至2歲的幼童，27日在法庭上認罪，這起震驚當地的案件被檢方形容為學前教育機構史上最可怕性侵案之一。

綜合《海峽時報》等外媒，Teo Guan Huat是馬來西亞籍新加坡永久居民，雖然受聘擔任廚師，但經常協助護送幼童洗澡、鋪設午睡墊子等工作。檢方指出，這些並非他的工作職責，他卻藉機趁老師不注意時，在午睡室對3名女童伸出魔爪，長達7個月間每周犯案2至3次。

他曾在25分鐘內連續性侵一名受害者9次，且當時房間裡還有20名兒童及多名老師在場。他坦承，對幼童下手是因「她們無法開口說話」，當老師看向他時便會暫停，犯行直到去年11月才被揭發。

當時一名員工查看監視器畫面，發現Teo Guan Huat將手伸進受害者尿布中，他因此被學校管理層質問，並於一周後辭職。

但校方直到12月2日才報案，且監視器系統在此期間遭到格式化，影片全被刪除，所幸警方成功救回部分畫面。4名女性因此被控隱瞞性侵資訊，其中3人涉及刪除監視器畫面。

Teo Guan Huat承認自己從未談過戀愛，且患有勃起功能障礙，此外還被診斷有戀童癖，但檢方認為此病症與其犯行無直接關聯，要求判處至少10年徒刑，辯護律師則請求減至6年刑期，法官預計11月10日宣判。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。