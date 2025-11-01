　
社會 社會焦點 保障人權

首次約會遭性侵2次求償20萬敗訴　「你若負責我可裝沒事」露餡

▲一名女子指控遭男網友性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女子指控遭男網友性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子指控網友在首次見面時，違反其意願對其摟肩、摟腰並兩度性侵，導致她罹患創傷後壓力症候群，求償20萬元。然而，法院審理後認為，女子事後行為與一般性侵受害者反應差異過大，且未能提出足夠證據證明對方違反其意願，一審判決駁回其訴，全案仍可上訴。

依據判決書，該起事件發生於2023年間，女子主張，當晚兩人散步時，對方便多次不顧她的閃躲和拒絕，持續對她摟肩、摟腰。散步結束後，她原提議騎車去其他地方，但對方卻利用身高優勢，強行摟住她要求前往她的租屋處，2度違反其意願發生性關係。女子強調，此事造成她出現焦慮、做惡夢、害怕接觸異性等創傷後壓力症狀，需持續就醫，因此依民法規定請求精神慰撫金20萬元。

對於女子的指控，男子全盤否認。他辯稱，兩人網路交流時已互有好感，散步時身體接觸均經原告同意，原女子甚至曾主動摟住他的腰。他提到，是女子同意並帶他前往租屋處，當時還詢問是否願意發生性行為並獲得對方同意，絕無性侵或性騷擾之情事。

男子辯護律師抗辯，她在事發後未立即報警，反而與男子閒聊，甚至陪同他走到停車處和平道別。在事發後數月仍透過社交軟體聯繫，直至事發6個月後才報案，這些行為均與典型性侵受害者的反應大相逕庭。

法官認定，女子指控在公共場所遭摟抱時未向外求救，反而主動提議騎車出遊，並帶領男子進入租屋處，此行為與常理不符。更矛盾的是，而女子事發後竟與被告閒聊，評估其「學經歷、未來發展性」，甚至提出「若你願意負責，我可以裝作沒事」，還情緒平穩送男子離開，這些反應與典型性侵受害者的行為模式相去甚遠。

此外，女子提出的心理衡鑑報告被認定僅根據其個人主訴，無法證明症狀與當晚事件有直接因果關係。認定女子無法證遭男子性侵，判她敗訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

10/30 全台詐欺最新數據

