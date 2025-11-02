　
政治

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨（1日）晚舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，造勢晚會湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力，這場晚會堪稱近一、兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，林岱樺顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆在臉書分析，1日台灣政壇的兩大驚奇，一個是早上鄭麗文正式接任國民黨主席，另一個是晚上林岱樺高雄岡山造勢。林岱樺造勢湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力。

「這場晚會堪稱近一兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動」，游盈隆認為，林岱樺，這位在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物強勢出擊、聲淚俱下，將她所有的冤屈直接訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，林岱樺顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆說，外交部長林佳龍最近登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林岱樺成焦點人物，令人動容。資深媒體人夏珍形容，「這是派系頭必要的情義之舉」，他覺得是適當的形容。的確，民進黨內缺乏這種「情義之舉」的美德已經很久了，政治多一點人味比較好。

▲▼林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝）

10/31 全台詐欺最新數據

464 5 4303 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／蒙西開轟！道奇8局追成3比4　藍鳥終結者登場
范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」內幕
大谷翔平鬥志不滅！挨轟後敲雙安　二刀流寫歷史
林岱樺造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數
粿粿家人發文挺！　網揪「內容一模一樣」
快訊／道奇6局追成2比3！
王子粿粿爆不倫代言又掉！　品牌方宣布「合作關係結束」
台中死亡車禍！　女右腳變形送醫不治
ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

