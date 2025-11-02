林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數

▲林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨（1日）晚舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，造勢晚會湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力，這場晚會堪稱近一、兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，林岱樺顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆在臉書分析，1日台灣政壇的兩大驚奇，一個是早上鄭麗文正式接任國民黨主席，另一個是晚上林岱樺高雄岡山造勢。林岱樺造勢湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力。

「這場晚會堪稱近一兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動」，游盈隆認為，林岱樺，這位在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物強勢出擊、聲淚俱下，將她所有的冤屈直接訴諸群眾，她自認是黨內民調最高且最強的參選人，希望獲得鄉親的理解與支持，林岱樺顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆說，外交部長林佳龍最近登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林岱樺成焦點人物，令人動容。資深媒體人夏珍形容，「這是派系頭必要的情義之舉」，他覺得是適當的形容。的確，民進黨內缺乏這種「情義之舉」的美德已經很久了，政治多一點人味比較好。