　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲輕颱海鷗發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

今年第25號輕度颱風「海鷗」發展中，可能變中颱。氣象專家吳德榮指出，海鷗將通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進；另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，不確定性大，需持續觀察。

根據中央氣象署今晨預測，海鷗颱風在未來36-48小時，近中心最大風速可能達每秒33公尺，跨過中颱門檻；且預測未來96-120小時，近中心最大風速可能達每秒38公尺。但氣象署表示，由於預測海鷗未來路徑較為偏南，對台灣無直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜花、南投以北山區有局部短暫降雨，下午起雨漸減少，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天熱早晚涼。

▼最新海鷗颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周一、周二仍受東北季風影響，周一白天水氣略減、北海岸、宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；周一晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，周二降雨擴及北台灣。

吳德榮表示，周三至周六起另一波東北季風影響，周三水氣多，北部及宜花有局部雨；周四至周六水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，周三北台偏涼，周四起氣溫逐日漸升，中南部則皆是白天熱早晚涼的天氣。

吳德榮指出，輕颱海鷗周六晚8時生成，最新歐洲系集模式模擬、氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進；歐洲模式周四晚間8時模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱，發生在呂宋島，不在台灣。

吳德榮提到，另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，不確定性大，需持續觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利
川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談
音樂人屠穎猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念
海鷗估成中颱！　模擬路徑曝
快訊／8級強風來了　今雨區擴大
快訊／23歲女開BMW失控撞2車　女騎士無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能有雙颱！　最新預測曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

普發1萬元11／5開放線上登記！　誰可領、何時領？一次看懂

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

可能有雙颱！　最新預測曝

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

普發1萬元11／5開放線上登記！　誰可領、何時領？一次看懂

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

薛茲爾「瘋狂模式」決戰G7　藍鳥教頭盛讚大谷翔平：他很特別

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

英國火車爆隨機刺人！　多名乘客送醫、兩嫌落網

山本由伸G7賽前熱身「狀況好想再上場」　羅伯斯讚態度精神力最強

粿粿、范姜彥豐婚變鬧劇燒3天！人妻主播勸世：千萬不要奉子成婚

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗　志工疑染化學物質

川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談

窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」！東部唯一野生動物協會曝真正使命

美國防部長：準備與盟友共享技術　因應中國侵擾

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

生活熱門新聞

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

沒出息完整版來了！網友笑翻

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火

海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

更多熱門

相關新聞

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，今天東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

今明「東北季風」稍涼　下週一晚變天

今明「東北季風」稍涼　下週一晚變天

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面