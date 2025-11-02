海鷗估成中颱！　模擬路徑曝

▲輕颱海鷗發展中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今年第25號輕度颱風「海鷗」發展中，可能變中颱。氣象專家吳德榮指出，海鷗將通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進；另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，不確定性大，需持續觀察。

根據中央氣象署今晨預測，海鷗颱風在未來36-48小時，近中心最大風速可能達每秒33公尺，跨過中颱門檻；且預測未來96-120小時，近中心最大風速可能達每秒38公尺。但氣象署表示，由於預測海鷗未來路徑較為偏南，對台灣無直接影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受東北季風影響，桃園以北、宜花、南投以北山區有局部短暫降雨，下午起雨漸減少，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天熱早晚涼。

▼最新海鷗颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，最新模式模擬顯示，周一、周二仍受東北季風影響，周一白天水氣略減、北海岸、宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；周一晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，周二降雨擴及北台灣。

吳德榮表示，周三至周六起另一波東北季風影響，周三水氣多，北部及宜花有局部雨；周四至周六水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，周三北台偏涼，周四起氣溫逐日漸升，中南部則皆是白天熱早晚涼的天氣。

吳德榮指出，輕颱海鷗周六晚8時生成，最新歐洲系集模式模擬、氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進；歐洲模式周四晚間8時模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱，發生在呂宋島，不在台灣。

吳德榮提到，另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，不確定性大，需持續觀察。