北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

▲東北季風影響，加上水氣增多，今晚到明晨北部有局部短暫雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，加上低壓雲系通過，今天(1日)晚間到明晨以及下周一、下周二，水氣增加，北部降雨區擴大。未來一周，北部、東北部局部低溫可下探19度。此外，菲律賓東方海面熱帶低壓最快明天增強為「海鷗」颱風，路徑將通過菲律賓群島，對台灣沒有直接影響。

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周兩波東北季風增強，第一波持續到下周一，北部、東北部整天天氣涼，其他地區早晚涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部、東半部有局部短暫雨，中部以北山區、大台北地區、東南部、恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜進一步指出，今晚到明天清晨水氣略增加，北部有局部短暫雨，中部零星短暫雨，下周一因為低壓雲系從華南通過台灣北部海面，北部也有零星短暫雨。

下周二東北季風減弱，不過林定宜指出，因低壓雲系通過影響，水氣仍增加，桃園以北、東北部、東部有不定時短暫陣雨，中南部山區、竹苗、東南部、恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲；另北部、東北部早晚仍偏涼。

下周三東北季風再度增強，林定宜說明，北部、東北部天氣涼，其他地區早晚較涼；北部、東北部、東部則有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周四仍是東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚涼，桃園以北、宜花都是局部短暫雨，東南部、恆春半島為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周五東北季風減弱，北部、東北部氣溫略回升，下周五、下周六水氣漸少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，今天有熱帶低壓生成，目前位於菲律賓東方海面，距離鵝鑾鼻東南方2230公里處，向西北西轉西進行，未來有發展輕颱趨勢，預計最快明天有機會增強為颱風，一旦發展成颱，將為今年第25號颱風「海鷗」，路徑通過菲律賓群島中部附近，離台灣很遠，沒有直接影響。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，林定宜表示，未來一周，除了下周二、下個周末東北季風減弱，略回升一度之外，其他時候北部、東北部低溫都在19到20度，高溫大約23到24度，北部、東北部整天比較涼；中南部低溫則約21到23度，高溫可到30度以上，溫差很大。