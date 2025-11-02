　
歐洲出差！台灣人「隨身平安符」遭海關盤查　他嚇壞了

台灣人帶平安符出國　因「一符號」轉機遭海關盤查嚇壞

▲台灣旅客分享在德國轉機時，身上的「卍」字護身符被海關誤認為是納粹符號，慘遭盤查。（示意圖，pixabay）

文／鏡週刊

部分旅客搭乘飛機時，習慣隨身佩戴或珍藏各式護身符、祈福小物。然而，出發前應充分認知不同國家的禁忌與文化差異，以避免在旅途中造成不必要的麻煩，甚至延誤既定行程。一名在德國轉機的旅客，由於身上隨身的「卍」字平安符遭海關質疑是納粹符號，而被盤查。

根據《三立新聞網》報導，一名網友分享親身經歷，在前往歐洲出差時，途中在德國轉機，由於他身上攜帶「卍」字護身符被海關誤認為是納粹符號，結果當場被留置盤查。雖然他澄清並非自己配戴的是「buddha symbol」，佛教的平安符，但仍持續遭受海關人員的追問。最終，他不得不將串珠拆除，才獲准通行。

從宗教層面來看，佛教的「卍」字（發音同「萬」）蘊含吉祥、佛法之意，它是如來佛身上三十二相之一，象徵著愛與仁慈（左旋）或智慧與力量（右旋），同時也是印度教的神聖符號。然而，這個佛教符號對德國民眾而言，極易跟納粹符號搞混，這起事件凸顯符號在不同文化語境下的敏感性。

定居在歐洲的網友則特別告誡，德國社會對於昔日納粹的歷史符號存在高度敏感性，即使事隔多年，與納粹相關的符號或事務，依然需要審慎應對。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

