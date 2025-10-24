日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了！下場被帶回警局

▲住日本的原PO怒喊「別拍孩子」，呼籲旅客尊重隱私。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「拜託尊重一下當地人！」一名女網友警告，去日本旅遊千萬別亂拍當地小孩，「身為日本媽媽只覺得毛骨悚然！」她透露，孩子就讀的3間學校都嚴禁上傳生活照。文章引發討論，網友也直言，「導遊都會提醒不能拍小孩」、「偷拍不道德」，更有人分享朋友在日本街拍小孩遭報警帶回警局。

一名網友在Threads表示，希望大家去日本旅遊時，千萬不要在當地亂拍小孩的照片，「身為日本小朋友的媽媽只覺得毛骨悚然！」因為她看到網友偷拍後，還說一句話「橘色帽子好可愛」，或許只是稱讚的話，但對家長來說很不安，「都快吐了...媽媽只覺得，這些拍小孩的人還說這種話，到底想幹嘛？」

原PO嚴肅強調，「在日本，別人的照片是不能上網的，別人家小孩更加不行，媽媽自己上傳自己小孩的話不在此限。」她也提到，孩子讀過三間學校，老師也特別交代，學校的生活照絕對不可以上傳到網路平台上。最後，原PO再三提醒，「真的拜託尊重一下當地人！」

文章引來破萬人討論，「不只在日本，在台灣也不要亂拍」、「日本有發生過女性偶像在社群上上傳的照片，眼睛裡面的倒影被搜出居住的地方，結果遭性騷擾事件，雖然這個例子比較極端一點，但小孩的隱私跟安全問題還是會有顧慮的」、「以前去日本旅遊，導遊就有非常強調不能拍小孩，所以我們也乖乖遵守」、「偷拍的行為是不道德，無論是哪個國家都應該互相尊重，更何況照片裡有孩子」、「我在沖繩舉起相機，即使你沒有要拍路人，當地人都會立刻轉身，不想入鏡，這件事必須尊重」。

甚至有網友透露，「朋友曾經與友人去日本拍MD，就在空檔時同行友人見日本當地兒童很可愛就順手拍了一張照片，沒想到兒童母親跑來阻止接著報警，雖然友人立刻把照片刪除，但還是被警察帶回警局詢問」。