大陸 大陸焦點 特派現場

理想電動車「開一半自燃」　認錯召修1.1萬輛

▲▼中國電動車品牌「理想汽車」MEGA 2024款發生自燃事件。（圖／翻攝X）

▲中國電動車品牌「理想汽車」MEGA 2024款發生自燃事件。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導　

中國電動車品牌「理想汽車」MEGA 2024款，近日在上海市徐匯區發生行駛途中突然自燃，引起討論。事後，理想汽車承認該事故是車輛自身問題所致，並宣布召回相關車型。

根據理想汽車發表的調查結果，此次召回涉及2024年2月18日至12月27日期間生產的MEGA 2024款車輛，總數達1萬1411輛。理想汽車表示，由於該車型所採用的冷卻液防腐性能未達標，在某些特定情況下可能引發冷卻系統中的鋁板腐蝕和滲漏。這種問題可能導致動力電池和電機控制器出現故障，進一步引發動力受限、車輛無法啟動，甚至在極端情況下導致電池過熱失控。

針對此次火燒車事件，理想汽車已向車主表達了歉意，並承諾將對受影響的車輛進行全面檢修和安全隱患排查，以避免類似情況再次發生。公司強調會對召回車輛的冷卻系統進行改良，確保電池和動力系統的安全性，並將設法完善相關技術以提高產品品質。

