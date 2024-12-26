理想汽車：未來百分之百會做「人形機器人」

▲理想汽車CEO李想。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸理想汽車創辦人、CEO李想25日在「2024理想AI Talk」表示，未來100%會做人形機器人，但不是現在，「如果我們連L4級跟自動駕駛的汽車都解決不了，怎麼去解決更複雜的？」

李想在活動上提到，汽车将从工业时代的交通工具，进化成为AI时代的空间机器人，他們公司一年超過100億（人民幣）的研發投入，有接近一半是投在了AI方面，「我們是自己做基座模型，端到端和VLM（Vision Language Model 視覺語言模型）的，從最開始的論文到技術的研究，到最後研發和產品的交付，也是全世界非常早做出來的，我們不僅僅在做智能駕駛，我們還有理想同學，智能商業和智能工業。」

李想說，他對團隊的要求是未來幾年把大語言模型的基座模型做到中國的產業前三，「根據這樣的要求，需要什麼的訓練算力，我們都願意來投資，我們要真正去跟頭部企業去競爭。核心還是說，我們得把這個能力真正構建起來，而不只是在汽車行業里比一比。」

針對理想汽車在AI時代的戰略佈局，李想指出，未來100%會做人形機器人，但不是現在，「如果我們連L4級跟自動駕駛的汽車都解決不了，怎麼去解決更複雜的？因為車是個無接觸機器人，而且道路是標準化的，包括道路上的提示和參與者都是標準化的，而且每個人都受交通規則的訓練，我覺得這已經是最簡單的機器人了，如果車沒法實現，其實其他人工智能機器人，還是非常有限的。」

李想也提到，他不想做無人駕駛計程車（Robotaxi），「因為我們的使命是創造移動的家，創造幸福的家。」

李想強調，為什麼要去構建一個家，為什麼要去買一所房子，是因為需要高質量的陪伴，「我們需要為我們的家人創造一個穩定安全和舒適的環境。車也是一樣，我覺得實現L4自動駕駛以後，家庭用車也會變得更便宜，成本變得更低，所以我會相信另外一個方式，就是願意擁有一輛車的人會變得更多。」