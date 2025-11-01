　
民生消費

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

▲▼全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯「超級周年慶」，超過300商品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯、大全聯「超級周年慶」登場，超過300件商品「買1送1」，包括日用品、食品、美妝、電器，11月期間六日使用全支付，滿千還有800福利點回饋，大全聯則推出「滿千送千」激省方案。此外小時達搭上雙11，連續4周「逢1」每周一還有限量爆殺品1元、11元、21元開搶。11月1日線上更有限量「1折券」。

▲▼全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

▲清潔用品優惠。（圖／業者提供）

●清潔用品買1送1

全聯看準年終大掃除家庭清潔品提前準備，即日起至12月4日家庭清潔品單筆滿399元，現折40元，還有多項買1送1，如「茶樹莊園6X 濃縮科技洗衣球－極淨消臭26顆」，單件299元「買1送1」，平每件150元。「AMAZE法國精油香氛豆補充包－鳶尾粉邂逅280ml」單件198元，買1送1，平均每件99元。古寶無患子橘油濃縮洗衣精補充包－極淨去汙1600ml」單件168元，買1送1，平均每件84元。

大全聯同步祭出多款人氣清潔品，「輕時代強效潔淨洗衣膠囊－抑菌消臭24顆」292元「買1送1」平均146元。「妙管家免刷馬桶污垢殺手600g」單件79元，買1送1，平均40元。「去味大師吊掛馬桶酵素消臭潔廁球－繽紛花果60g×2入」單件159元，買1送1，平均80元。

▲▼全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

▲買土雞可抽萬元買菜金。（圖／業者提供）

●買生鮮抽萬元買菜金

全聯、大全聯即日起至12月4日多款生鮮、蔬果優惠，「急凍鮮物」冷凍便利包指定精肉品項，任2件現折20元；加碼推出「滿額抽全聯買菜金」活動，凡購買生鮮土雞商品單筆滿299元，登錄發票就能抽買菜金，最大獎1萬元（3名），總獎金高達12萬元。

●大全聯家電回饋最高35% 

即日起至11月20日，大全聯購買指定家電「滿萬元現折500元」，搭配節能補助最高可省5000元。熱門品如「SAMSUNG 466L變頻冰箱」原價30,900元，特價24,900元；「Dyson V8無線吸塵器」原價14,900元，特價11,900元，相當於市價8折，再送收納架；周末購買再送「1000元激省券」，回饋上看35%。

●小時達1元爆殺品 

全聯小時達11月1日至11月30日期間，每周六日使用全支付單筆滿1000元享11%回饋，滿1288元送1500限時福利點。連續四周「逢1」星期一都推出爆殺品限量搶：

11月1日：金針菇下殺1元。
11月11日：卜蜂培根香蔥蛋炒飯、義美奶油培根義大利麵、媽咪廚房蕃茄肉醬義大利麵，皆11元。
11月21日：指定常溫蛋每盒21元。
12月1日：進口洋蔥、馬鈴薯，皆1元。

▲▼全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

▲分批取咖啡、阪急麵包超殺優惠。（圖／業者提供）

另有分批取優惠，滿1000元享11%回饋，OFF COFFEE精品美式「50杯組下殺1111元」，原價2490元，等於45折，比買1送1更划算。小農拿鐵「35杯組1111元」，原價2200元，約5折。阪急麵包39元系列「20個666元」，11月12日乳飲日加碼，購買鮮奶、豆米漿滿800元再享11%回饋。

●1折券限時搶

全聯全電商在11月1日，單筆滿1111元折111元，還在三時段（11:11、16:11、21:11）限量發放「1折券」。11月1日至2日、11月7日至9日還有箱購好康，「舒潔抽取衛生紙-棉柔舒適(110抽x12包x5串)」特價799元，平均每包不到13.4元；超人氣「Crystal Valley礦沛氣泡水(585mlx24瓶)」即日起至11月20日每箱288元，再加贈240福利點，換算下來平均每瓶只要11元。

★好市多「雙11」

美式賣場好市多（Costco）自11月5日起至11月11日，推出連續7天的「雙11」線上購物優惠，祭出超過300項特價商品，從大型家電、家具、保健食品、零食、服飾都有。

▲好市多雙11「滿1.1萬折1100元」，黑鑽卡還可折2次。（圖／業者提供）

黑鑽卡更首度享有「限定早鳥日」，11月10日提前享受優惠，輸入指定折扣碼「消費滿$11,000元，折$1100元」，比一般會員早一步入場。隔天11月11日「全會員同慶日」，黑鑽會員仍可與全體會員共同再享一次同額優惠，等於有「雙次優惠」至少可折2200元。

活動期間，使用Costco好市多富邦聯名卡線上消費，還可享3%回饋無上限，回饋自動累積，讓會員「優惠加回饋」。大型家電與家具商品更提供基本安裝服務，滿足年末汰舊換新或搬家需求。

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊　米奇、奇奇蒂蒂換裝潮牌

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」搭褲褲兔杯身　還有15公分湯匙餅乾

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

