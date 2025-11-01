好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

▲好市多2025黑色購物節預計11月24日登場。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」將在11月24日至30日連續7天登場。儘管詳細商品優惠內容尚未出爐，但官方已經主動通知資深會員，可免費兌換烤雞以及披薩。

好市多宣布一年一度「黑色購物節」（黑五購物節）今年舉行時間為11月24日至30日，將有數百項商品祭出下殺優惠。按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。

好市多為了感謝資深會員長期支持與肯定，已經向資深會員發出感謝函，凡是主卡會員或其家庭卡會員持卡人，都可憑藉會員卡和感謝函到會員服務櫃台領取兌換券，20年資深會員可兌換烤雞一份，25年資深會員可兌換披薩一份。

好市多表示，如果會員沒收到信件，也可以帶會員卡到賣場櫃台查詢年資，此波感恩回饋不限會員卡別，無論是「一般會員」、「黑鑽會員」，只要續卡滿20年，通通可以免費獲得美食。

▲全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

另外，全聯、大全聯「超級周年慶」10/31起至12/4登場，超過300件商品「買1送1」，包括日用品、食品、美妝、電器，11月期間六日使用全支付，滿千還有800福利點回饋，大全聯則推出「滿千送千」激省方案。另外，小時達搭上雙11，連續4周「逢1」每周一還有限量爆殺品1元、11元、21元開搶。11月1日線上更有限量「1折券」。

