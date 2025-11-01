　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

▲▼好市多2025黑色購物節。（圖／業者提供）

▲好市多2025黑色購物節預計11月24日登場。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」將在11月24日至30日連續7天登場。儘管詳細商品優惠內容尚未出爐，但官方已經主動通知資深會員，可免費兌換烤雞以及披薩。

好市多宣布一年一度「黑色購物節」（黑五購物節）今年舉行時間為11月24日至30日，將有數百項商品祭出下殺優惠。按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。

好市多為了感謝資深會員長期支持與肯定，已經向資深會員發出感謝函，凡是主卡會員或其家庭卡會員持卡人，都可憑藉會員卡和感謝函到會員服務櫃台領取兌換券，20年資深會員可兌換烤雞一份，25年資深會員可兌換披薩一份。

好市多表示，如果會員沒收到信件，也可以帶會員卡到賣場櫃台查詢年資，此波感恩回饋不限會員卡別，無論是「一般會員」、「黑鑽會員」，只要續卡滿20年，通通可以免費獲得美食。

▲▼全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯「超級周年慶」搭上雙11優惠開跑。（圖／業者提供）

另外，全聯、大全聯「超級周年慶」10/31起至12/4登場，超過300件商品「買1送1」，包括日用品、食品、美妝、電器，11月期間六日使用全支付，滿千還有800福利點回饋，大全聯則推出「滿千送千」激省方案。另外，小時達搭上雙11，連續4周「逢1」每周一還有限量爆殺品1元、11元、21元開搶。11月1日線上更有限量「1折券」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊　米奇、奇奇蒂蒂換裝潮牌

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」搭褲褲兔杯身　還有15公分湯匙餅乾

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊　米奇、奇奇蒂蒂換裝潮牌

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」搭褲褲兔杯身　還有15公分湯匙餅乾

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

賴清德視導多場操演、新裝備成軍　對內展護台決心、對外護台海和平

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

慶祝樂天奪冠！河智媛、禹洙漢排除萬難來台參加封王遊行

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

消費熱門新聞

好市多雙11「連7天300品項特價」

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」　全聯新推7款起司甜點麵包

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

7-11 開賣「熱罐飲料」、新推蒸烤馬鈴薯

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣

更多熱門

相關新聞

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全聯、大全聯「超級周年慶」登場，超過300件商品「買1送1」，包括日用品、食品、美妝、電器，11月期間六日使用全支付，滿千還有800福利點回饋，大全聯則推出「滿千送千」激省方案。此外小時達搭上雙11，連續4周「逢1」每周一還有限量爆殺品1元、11元、21元開搶。11月1日線上更有限量「1折券」。

好市多雙11「連7天300品項特價」

好市多雙11「連7天300品項特價」

好市多隱藏服務「免費聽力測驗」

好市多隱藏服務「免費聽力測驗」

快訊／好市多「豬肉限購令」每卡1份

快訊／好市多「豬肉限購令」每卡1份

好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

好市多「1結帳新服務」　會員推爆：方便又快速

關鍵字：

好市多黑五購物節資深會員免費吃烤雞披薩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面