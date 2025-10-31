　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

雙11,1111,網購,電商,Coupang酷澎,火箭跨境,保健品（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎火箭跨境服務登台3年，美、日、韓、港多款商品雙11狂購祭齊享優惠！（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

消費中心／台北報導

Coupang酷澎「火箭跨境」迎來在台服務3週年，慶祝活動同步於「Coupang酷澎雙11狂購祭」展開，來自美國、韓國、日本及香港的百款熱銷夯品最低3折起。11月1日與7日中午12點及晚間8點，更有限時限量半價快閃，美國男女保健品、營養補充品與滋潤修護晚霜超值登場！

根據市場分析機構調查，過去十年間台灣進口小型包裹數量成長超過三倍，報關總金額也增加近兩倍，顯示台灣消費者對跨境購物的熱情持續升溫，樂於透過海外購物探索體驗多樣商品。更重要的是，即使是購買海外商品，消費者仍期待享有本地購物般的快速送達體驗，反映出台灣市場對便利與速度的高度重視。

Coupang酷澎以「火箭跨境」服務回應消費趨勢，精選顧客最愛各地良品，並提供安心便利的購物體驗。所有跨境商品皆經各地合規團隊檢核，且即時依照政府的相關規範調整販售品項，確保跨境購物安全與府和規範。「火箭跨境」串聯EZ way線上實名報關申報，下單後最快三日內快速送貨到府，購物過程便利快速。

跨境購物運費免煩惱　WOW會員訂閱月費59元再享多重好康
Coupang酷澎致力提供令顧客驚艷的購物體驗，並結合全球商務實力，今年起推出「WOW會員服務」並提供限時免費試用，試用期滿後、每月僅需59元月費，即可無條件免運，「火箭速配」、「火箭跨境」皆可適用；「火箭速配」最快隔天到貨並可享30天退換貨服務。還有會員專屬GOLDBOX每日特價、限時獨家折扣優惠，眾多好康不容錯過！

火箭跨境熱銷榜回饋顧客一次看　美日韓人氣品項超值登場
Coupang酷澎雙11狂購祭精選「火箭跨境」年度熱銷前30名商品，讓顧客一次買齊人氣好物。長期熱銷的美國保健品，如維持行動力的二型膠原蛋白、晶亮補給的Omega-3魚油，以及新手爸媽愛用的寶乖亞益生菌維他命D3滴劑，都是跨境熱購首選。

日韓必買零食與泡麵也能輕鬆入手！像是香氣濃郁的「YokuMoku雪茄蛋捲30包」雙11特價690元（約7折）、「Maruchan日式醬炒麵12入」平均一碗不到40元，以及韓國Ottogi芝麻油500ml特價約153元，超值又划算。

雙11,1111,網購,電商,Coupang酷澎,火箭跨境,保健品（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎11月1日、7日兩日限定整點開搶，優質美國保健品半價限量入手！

雙11雙整點開搶　火箭跨境超值限時優惠
美國人氣保健與護膚品牌於雙11期間推出限時5折特賣，11月1日與7日中午12點、晚間8點準時開搶，Coupang酷澎App優惠不容錯過。WOW會員可優先搶購，美規善存銀髮男女綜合維他命每罐不到400元，超值回饋長期支持的顧客。

Coupang酷澎雙11狂購祭優惠連環登場，「火箭速配」網羅日用品、食品飲料、3C家電、母嬰寵物、美妝保養、家居廚具等多元品類，每日推出雙品類驚喜優惠，活動至11月12日止，邀請顧客盡情享受火箭級購物樂趣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

奔向21公里賽道！New Balance攜手30位跑步女孩一同綻放女力

【廣編】鉅曜國際珠寶誠摯邀請　閃耀登場台灣珠寶首飾展覽會

超商開賣「熱罐飲料」還有火鍋專區　7-11新推蒸烤馬鈴薯

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

全家聯名《廚神小當家》推銀河墨魚麵　特級廚師醬料碟限量周邊

楊謹華、邵雨薇搭捷運帶你Buy My Vibe　平凡通勤也能時尚有儀式感

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

奔向21公里賽道！New Balance攜手30位跑步女孩一同綻放女力

【廣編】鉅曜國際珠寶誠摯邀請　閃耀登場台灣珠寶首飾展覽會

超商開賣「熱罐飲料」還有火鍋專區　7-11新推蒸烤馬鈴薯

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

全家聯名《廚神小當家》推銀河墨魚麵　特級廚師醬料碟限量周邊

楊謹華、邵雨薇搭捷運帶你Buy My Vibe　平凡通勤也能時尚有儀式感

坣娜肺腺癌病逝！「8症狀」常被誤認感冒　醫：確診超過7成末期

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

平日通勤人潮擠爆　北捷板南線加密班次提早至7點30分實施

中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

國道12處霧區設閃光黃燈　明天起事故自動示警

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

消費熱門新聞

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

好市多雙11「連7天300品項特價」

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

7-11 開賣「熱罐飲料」、新推蒸烤馬鈴薯

7-11巧克力優惠來了　10元喝焦糖瑪奇朵

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

麥當勞炸蝦天婦羅堡睽違2年回歸

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

7-11咖啡買7送7、冰品買1送1優惠

三大電商雙11拚買氣　高額回饋好康連發

全家開設期間限定「犬家便利商店」

肯德基雙11優惠限時3周開跑

更多熱門

相關新聞

好市多雙11「連7天300品項特價」

好市多雙11「連7天300品項特價」

迎接年度「雙11購物節」，美式賣場好市多（Costco）自11月5日起至11月11日，推出連續7天的線上購物優惠，祭出超過300項特價商品，從大型家電、家具、保健食品、零食、服飾都有，黑鑽卡更首度享有「限定早鳥日」在11月10日「消費滿1.1萬折1100」，隔天再與全會員同享一次優惠，等於能折2次。

三大電商雙11拚買氣　高額回饋好康連發

三大電商雙11拚買氣　高額回饋好康連發

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施

泰達幣公開拍賣！1400萬市值，11/11桃園分署現場競標

泰達幣公開拍賣！1400萬市值，11/11桃園分署現場競標

foodpanda雙11優惠限時開跑

foodpanda雙11優惠限時開跑

關鍵字：

雙111111網購電商Coupang酷澎火箭跨境保健品

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面