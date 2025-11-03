速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

▲3大速食店最新優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻雙11商機，速食品牌祭出超殺優惠。必勝客推11元個人比薩、肯德基以11元蛋撻搶市，麥當勞有20種優惠最低下殺53折，即日起限時開跑。

▲麥當勞9品項限時特價可以1111M Point兌換。

▲麥當勞得來速VIP卡換上全新車牌造型卡面。

★麥當勞

麥當勞11月5日起至12月9日祭出「歲末雙享祭」，4大系列共20種組合優惠，包括「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」、「飲品買1送1」，活動期間於門市或得來速窗口出示優惠畫面、報代碼或透過自助點餐機、APP手機點餐皆有折扣，內容可至活動頁面查詢。

搶攻雙11購物節，麥當勞APP11月14日前有會員專屬優惠，以最高53折的超值點數兌換指定品項，包括麥脆雞腿、4塊麥克雞塊、豬肉滿福堡等9款產品，限時特價1111M Point即可兌換。

此外，2026「得來速VIP卡」也換上全新車牌造型卡面，11月5日起可於麥當勞餐廳得來速窗口索取，於得來速點餐出示VIP卡加價10元即可享小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋3選1，送完為止。

●麥當勞歲末雙享祭

活動日期：11月5日起至12月9日

適用平台：門市、自助點餐機、得來速、麥當勞APP手機點餐

活動品項：

1. 「7大飲品買1送1」：焦糖奶茶（冰)、金選美式（熱／冰）、中杯可口可樂、中杯零卡可口可樂、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶。

2. 「早餐雙享59元起」：薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、現烤焙果2件89元、6塊麥克雞塊2件99元。

3. 「經典雙享99元起」：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊2件價99元；四盎司牛肉堡2件價149元。

4. 「雙人共享209元起」：指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯，2杯38元飲品特價209元起。

●麥當勞APP1111狂饗盛典

活動日期：即日起至11月14日

活動優惠：9款人氣品項限時特價1111M Point

活動品項：麥脆雞腿一塊（原味／辣味）、豬肉滿福堡、勁辣香雞翅（1份2塊）、金選美式咖啡（冰／熱）、經典那堤（冰／熱）、冰焦糖奶茶、4塊麥克雞塊、蘋果派、經典美式咖啡（冰／熱） 。

▲肯德基雙11優惠一次看。

★肯德基

肯德基PK雙饗卡APP即日起至12月1日祭出「雙11」限定優惠，有11元蛋撻、111元套餐，還有指定夯品買1送1、組合套餐等，最低下殺23折。

●肯德基瘋搶雙十一

活動日期：11月7日、11月11日、11月14日上午10時起

活動平台：PK雙饗卡APP

活動優惠：「原味蛋撻11元」、「青花椒香麻脆雞XL餐111元」、「青花椒咔啦雞腿堡XL餐111元」；11月17日前加碼「雙色轉轉QQ球買1送1」。

●肯德基天天送優惠最低5折起

活動日期：即日起至12月1日

活動平台：PK雙饗卡APP

活動優惠：「脆薯買1送1特價40元」、「炸雞同樂餐388元」、「獨享雙雞餐139元」、「就要吃堡餐149元」。

●肯德基隨饗券3折起

活動日期：即日起至12月1日

活動平台：PK雙饗卡APP

活動優惠：「1111八塊雞派對分享餐2套1111元」、「1111三盒原味蛋撻禮盒3套597元」、「1111雙雞餐2套332元」、「1111雞堡餐2套332元」、「1111親子桶2套849元」、「1111上校雞塊8塊5套330元」、「1111雞綠餐5套330元」。

▲必勝客推雙11優惠。

★必勝客

必勝客即日起祭出「雙11」限定優惠，有個人比薩下殺11元，還有9吋小比薩111元、一公尺派對盒1311元等，活動於PK雙饗卡APP登場。

●必勝客瘋搶雙十一

活動日期：11月7日、11月11日、11月14日上午10時起

活動平台：PK雙饗卡APP

活動優惠：「鬆厚個人比薩11元」、「9吋小比薩111元」、「一公尺派對盒1311元」；至11月17日前加碼享「火山拼盤餐999元起」。

●必勝客天天送優惠最低5折起

活動日期：即日起至12月1日

活動平台：PK雙饗卡APP

活動優惠：「大比薩套餐買1送3特價694元」、「超值大比薩套餐特價399元」、「APP個人P4爽餐特價149元」、「卡滋餅單點2片特價98元」。

●必勝客隨饗券3折起

活動日期：即日起至2026年3月31日

活動平台：PK雙饗卡APP

活動優惠：「雙11三個大P激省組共3套2133元」、「雙11個人P共11套979元」，日期至11月17日；「雙11小P買1送2共2套538元」、「雙11小P雙享餐共2套798元」，日期至11月30日；「買1送5歡聚餐共3套2070元」，日期至2026年3月31日。