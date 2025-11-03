　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲3大速食店最新優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻雙11商機，速食品牌祭出超殺優惠。必勝客推11元個人比薩、肯德基以11元蛋撻搶市，麥當勞有20種優惠最低下殺53折，即日起限時開跑。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞9品項限時特價可以1111M Point兌換。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞得來速VIP卡換上全新車牌造型卡面。

★麥當勞 
麥當勞11月5日起至12月9日祭出「歲末雙享祭」，4大系列共20種組合優惠，包括「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」、「飲品買1送1」，活動期間於門市或得來速窗口出示優惠畫面、報代碼或透過自助點餐機、APP手機點餐皆有折扣，內容可至活動頁面查詢。

搶攻雙11購物節，麥當勞APP11月14日前有會員專屬優惠，以最高53折的超值點數兌換指定品項，包括麥脆雞腿、4塊麥克雞塊、豬肉滿福堡等9款產品，限時特價1111M Point即可兌換。

此外，2026「得來速VIP卡」也換上全新車牌造型卡面，11月5日起可於麥當勞餐廳得來速窗口索取，於得來速點餐出示VIP卡加價10元即可享小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋3選1，送完為止。

●麥當勞歲末雙享祭
活動日期：11月5日起至12月9日
適用平台：門市、自助點餐機、得來速、麥當勞APP手機點餐
活動品項：
1. 「7大飲品買1送1」：焦糖奶茶（冰)、金選美式（熱／冰）、中杯可口可樂、中杯零卡可口可樂、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶。
2. 「早餐雙享59元起」：薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、現烤焙果2件89元、6塊麥克雞塊2件99元。
3. 「經典雙享99元起」：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊2件價99元；四盎司牛肉堡2件價149元。
4. 「雙人共享209元起」：指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯，2杯38元飲品特價209元起。

●麥當勞APP1111狂饗盛典
活動日期：即日起至11月14日
活動優惠：9款人氣品項限時特價1111M Point
活動品項：麥脆雞腿一塊（原味／辣味）、豬肉滿福堡、勁辣香雞翅（1份2塊）、金選美式咖啡（冰／熱）、經典那堤（冰／熱）、冰焦糖奶茶、4塊麥克雞塊、蘋果派、經典美式咖啡（冰／熱） 。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基雙11優惠一次看。

★肯德基
肯德基PK雙饗卡APP即日起至12月1日祭出「雙11」限定優惠，有11元蛋撻、111元套餐，還有指定夯品買1送1、組合套餐等，最低下殺23折。

●肯德基瘋搶雙十一 
活動日期：11月7日、11月11日、11月14日上午10時起 
活動平台：PK雙饗卡APP 
活動優惠：「原味蛋撻11元」、「青花椒香麻脆雞XL餐111元」、「青花椒咔啦雞腿堡XL餐111元」；11月17日前加碼「雙色轉轉QQ球買1送1」。

●肯德基天天送優惠最低5折起
活動日期：即日起至12月1日
活動平台：PK雙饗卡APP 
活動優惠：「脆薯買1送1特價40元」、「炸雞同樂餐388元」、「獨享雙雞餐139元」、「就要吃堡餐149元」。

●肯德基隨饗券3折起
活動日期：即日起至12月1日
活動平台：PK雙饗卡APP 
活動優惠：「1111八塊雞派對分享餐2套1111元」、「1111三盒原味蛋撻禮盒3套597元」、「1111雙雞餐2套332元」、「1111雞堡餐2套332元」、「1111親子桶2套849元」、「1111上校雞塊8塊5套330元」、「1111雞綠餐5套330元」。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客推雙11優惠。

★必勝客
必勝客即日起祭出「雙11」限定優惠，有個人比薩下殺11元，還有9吋小比薩111元、一公尺派對盒1311元等，活動於PK雙饗卡APP登場。

●必勝客瘋搶雙十一 
活動日期：11月7日、11月11日、11月14日上午10時起 
活動平台：PK雙饗卡APP 
活動優惠：「鬆厚個人比薩11元」、「9吋小比薩111元」、「一公尺派對盒1311元」；至11月17日前加碼享「火山拼盤餐999元起」。

●必勝客天天送優惠最低5折起
活動日期：即日起至12月1日
活動平台：PK雙饗卡APP 
活動優惠：「大比薩套餐買1送3特價694元」、「超值大比薩套餐特價399元」、「APP個人P4爽餐特價149元」、「卡滋餅單點2片特價98元」。

●必勝客隨饗券3折起
活動日期：即日起至2026年3月31日
活動平台：PK雙饗卡APP 
活動優惠：「雙11三個大P激省組共3套2133元」、「雙11個人P共11套979元」，日期至11月17日；「雙11小P買1送2共2套538元」、「雙11小P雙享餐共2套798元」，日期至11月30日；「買1送5歡聚餐共3套2070元」，日期至2026年3月31日。

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了
3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾
台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！
金曲大師跑步摔倒驟逝...遺體不運回台灣　今廣州火化
預言「范姜、粿粿、王子」結局3輸！律師：他最垃圾
鏟子超人變恐怖情人！挾持23歲前女友　拒捕墜樓亡
影印雙證件「可領1000元」　一群人排爆賣個資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

【廣編】蜜豆奶新品上市家樂福　作家兔包站台、分享孩子成長不掉隊秘訣

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

【廣編】蜜豆奶新品上市家樂福　作家兔包站台、分享孩子成長不掉隊秘訣

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了

雙11刷卡最划算總整理！星展卡祭出18%神級回饋　加碼抽環遊世界

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

快訊／台股收盤大漲101.24點　台積電漲10元至1510

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

憂鬱、壓力大？營養師教你補對食物　讓情緒重回穩定狀態

郭書瑤變身地獄來的前女友　「單身八個月」求脫單…曖昧台劇男神

達美樂「家有喜事」推2款新披薩　漢堡王「芥末豬排堡」明開賣

菜心千萬別亂丟！日網友在家「種回一整顆高麗菜」　兩要素是關鍵

中國滲透美國水電系統？　川普超淡定：我們也在監視他們

小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

消費熱門新聞

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

蝦皮持續打造更便利的網購環境

摩斯漢堡「4大新品」開賣

好市多雙11「連7天300品項特價」

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

德克士炸雞板橋新店明開幕

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

星展卡祭出18%神級回饋

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

更多熱門

相關新聞

「炒湘湘」插旗宏匯廣場

「炒湘湘」插旗宏匯廣場

緯豆集團旗下中式熱炒品牌「炒湘湘」再拓新據點，11月7日正式插旗新莊宏匯廣場，開幕首3日推出新會員限定雙重好禮，單筆消費滿2500元，即贈GooDonut甜甜圈3入組1盒，每日限量50盒，送完為止。

11月餐飲優惠！吃到飽111元

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

德克士炸雞板橋新店明開幕

德克士炸雞板橋新店明開幕

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞肯德基必勝客雙11優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面