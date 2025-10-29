台南龍崎區模擬6.9強震演練　展現官民協作防災行動力

▲台南市龍崎區公所今辦理地震防災桌上推演與實兵演練，模擬強震災情檢驗防災整備能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市龍崎區位處山區，地質結構複雜，為強化防災整備與社區應變能量，龍崎區公所29日舉辦「地震防災境況模擬桌上演習暨避難收容處所開設實兵演練」，模擬中洲構造發生規模6.9強震，全程檢驗災情通報、疏散避難與收容運作流程，展現地方防災協作體系的韌性與行動力。

本次演練由龍崎區長陳新澈擔任指揮官，市府災害防救辦公室執行秘書王雅禾擔任主推官，邀請成功大學防災研究中心副主任李心平擔任說明官進行講評。演練採HSEEP桌上推演與實地操作並行，上午在龍崎區民活動中心進行地震發生後的災情查報、物資調度及區域聯防情境推演，下午則於老人文康活動中心實地開設避難收容處所，完整演練從「災情研判」到「收容營運」的流程。

依據演練設定，強震造成區公所建物受損、3棟房屋倒塌、1人輕傷、10多人需臨時收容，並伴隨道路、電信及水電中斷等複合型災情。演練動員消防局、警察局、社會局、民政局、教育局、環保局、衛生局、水利局、工務局等跨局處單位，並有各里辦公處、防災士、慈濟基金會、龍崎永續發展協會及社區志工共同參與，展現官民協力的防災能量。

市長黃偉哲表示，台南位於地震與颱風雙重高風險區，唯有強化基層防災與跨區整合，才能提升城市韌性。龍崎區此次演練不僅檢驗防災系統，也成為全市借鏡的典範。市府將持續推動防災演練與救災據點整備，落實「平時整備、災時應變、災後復原」的全周期防救災策略，守護市民生命財產安全。

消防局長李明峯指出，模擬強震與收容所開設的實作演練，能有效強化跨局處橫向連繫與防災協作能量。未來消防局將持續推動與民間團體協力的防災演練，確保在真正災害發生時，市府能迅速啟動、有效應變。