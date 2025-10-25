體驗滅火、搭雲梯車好吸睛　佳里奇美醫院親子防災遊學消防隊

▲佳里奇美醫院護理師與家屬走訪佳里消防分隊，體驗消防射水與雲梯車作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬聖節將至，台南佳里奇美醫院別開生面，25日舉辦「急診護理師家庭日」活動，帶領護理師與家屬走訪台南市佳里消防分隊，不只是變裝拍照，而是在輕鬆愉快的氛圍中學防火、防災，讓節慶充滿教育意義與人情溫度。

此次參訪結合萬聖節元素與防災教育，安排多項體驗活動，包括消防器材介紹、雲梯車登高體驗、消防射水、穿著小小消防衣等，讓大小朋友近距離了解消防日常工作，也透過親子互動培養防災意識。佳里消防分隊特別提醒家戶應主動安裝住宅用火災警報器，在火災初期即可發出警報，爭取逃生時間，降低損害。

第三救災救護大隊長鄭誌峰表示，消防與醫療是守護生命的兩大環節，每一次火警或急救任務，都仰賴跨單位密切合作。感謝奇美醫院長期支持消防工作，希望透過這次家庭日活動，讓民眾更懂得消防工作的辛勞與重要。

消防局長李明峯指出，「預防勝於救援」是消防與醫療共同的核心理念。透過與醫療單位交流，不僅強化災害應變，更能擴大社區防災力量，未來也將持續推動醫療與消防合作，共築安全城市。

市長黃偉哲表示，急診護理師平時處在第一線面對各種緊急狀況，透過這次參訪消防隊，不僅學習防災，也拉近消防與醫療的距離。這場充滿溫度與教育意義的活動，讓參與者在笑聲中理解守護生命的價值與責任。