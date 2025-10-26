化身救火小英雄！　台南親子悠遊館攜手消防體驗防災任務

▲小朋友穿上消防衣，在消防員指導下學習正確射水方式，體驗成為「小小救火英雄」的興奮時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

防火防災教育從家庭做起！台南市北區親子悠遊館將於26日與台南市消防局第六大隊和緯分隊合作，舉辦「我是救火小英雄」親子體驗活動，透過情境模擬與闖關遊戲，讓孩子化身「一日消防員」，從遊戲中學習防火、防災與避難的重要觀念。

活動開場以模擬火警情境揭幕，一名「民眾」受困頂樓，消防員即刻操作消防車射水、雲梯車高空救援，臨場感十足，贏得現場家長與孩童的熱烈掌聲。隨後進行消防車構造介紹、射水體驗、住警器及防火知識宣導、救護車展示與心肺復甦術（ＣＰＲ）教學等多項體驗關卡，讓孩子透過親身參與，了解消防員在面對火場與災害時的專業與勇氣。

活動中亦融入「弱勢避難宣導」，指導家長與學童在災害發生時，如何協助長者、幼童及行動不便者安全撤離，使防災教育更貼近家庭日常。

市長黃偉哲表示，防災意識必須從小扎根，讓孩子在寓教於樂的過程中學會自救與助人，家長也能藉此強化家庭防災觀念，共同打造更有韌性的安全城市。消防局長李明峯則指出，消防工作不僅在災時救援，更重視平時的防火教育與社區宣導，期盼透過親子活動讓防災意識深植人心，形成全民守護家園的力量。