出軌震撼「一票男友都回蛤？」　萬人涼掉：原來粿粿王子市場超小

▲范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）



網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐控訴，看過粿粿出軌王子的鐵證，未料妻子竟說謊發誓。事後，范姜彥豐二度開戰王子，「不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友間應有的界線』之矛盾存在。」不少女網友得知後，想與男友討論這個驚人八卦，結果根本聊不起來，掀起萬人共鳴笑回，「同款男友認證！」「原來粿粿王子市場超小」。

一名網友在Threads表示，得知粿粿婚內出軌王子後，第一時間傳訊息給男友說這個驚人大八卦，「你知道啦啦隊的粿粿嗎？她不是結婚了嗎？她出軌她老公...好生氣！」

當原PO還在震驚到難以平靜時，男友卻是滿頭問號，根本不知道誰是粿粿、王子，「我不知道...蛤？王子我也不知道」，讓原PO極度空虛，「跟男友很難討論娛樂圈八卦的事很有感。」

文章引發破3萬人笑虧，一票人也直呼另一半真的跟不上這些八卦，「他們是誰？對不知，我啥都不知道」、「粿粿是誰？怎麼你講的話我都不知道」、「根本同款男友」、「現在年紀大了，都覺得這些八卦好無聊」、「原本以為他們知名度都很高，在這裡才發現市場原來很小...小到沒人知道」、「看到這串放心了...太太也都說我完全不懂台灣演藝圈」、「男生只知道老藝人，像是豬哥亮、白冰冰，只能跟他們聊這種」、「我的客戶也不知道粿粿跟王子，但是說到坣娜他就很有感」、「超級好笑，一群男朋友在已讀亂回」、「我男友也是，都聽不懂誰是誰 ，跟他講八卦還要先介紹主角」。

事實上，粿粿（江瑋琳）曾在中信兄弟啦啦隊爆紅，躍身啦啦隊女神；范姜彥豐則是台日混血男模，曾拍攝朱俐靜《My Way》、安心亞《別再撐了》、羅時豐《是不是老了》等歌曲MV，而兩人在2022年結婚後育有一名女兒「小粿醬」，時常在IG上恩愛放閃、一家三口出遊照。

如今爆發婚變，范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，自從她去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，並痛訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

對此，粿粿出聲反擊「協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」不過粿粿聲明中，卻未提及她與王子的真實關係。

隨後王子跳出來澄清，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」，接著坦言女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線」，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來會反省並改進自己。

范姜彥豐昨（10月31日）再度發出聲明開戰，他有明確證據可供支持，亦必將證據於訴訟中適時提出，相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既「不是破壞家庭」卻又「超過了朋友間應有的界線」之矛盾存在。

▼王子光速認了越界。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

