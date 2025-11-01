人夫曖昧「萬華鄧紫棋」辣聊絲襪　小三自曝截圖賠10萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）和小美（化名）發生婚外情，小美透過通訊軟體帳號「萬華鄧紫棋」與丈夫互傳曖昧對話，包含「脫掉的絲襪」、「很翹的屁股」等等，甚至做出親嘴、性行為等舉動，憤而決定提告求償100萬元。雖然小美矢口否認，但她曾自行截圖對話內容給人妻，最終台北地院法官仍判她應賠償人妻10萬元較為適當。

▲人妻控訴小美曾傳訊息與阿強大聊「絲襪」話題。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍在2024年10月至2025年1月間與阿強發生不正當往來，小美以通訊軟體帳號「萬華鄧紫棋」與丈夫進行曖昧對話，還有親嘴、性交等行為，並在丈夫的汽車副駕駛座放置暖暖包、在公司座位張貼貓狗圖片，她直到2025年1月底才發現這段婚外情，丈夫已告知實情，小美也傳送簡訊、抖音訊息道歉，所以她決定向小美求償100萬元。

小美則辯稱，她與阿強只是朋友關係，小美並沒有證據可以證明她就是「萬華鄧紫棋」，雖然傳送對話截圖給人妻的手機號碼的確是她的，但仍無法證明她有做出上述踰矩行為，況且對話內容也只有相互關心之意，並無出現侵害人妻配偶權的情形。

台北地院法官認為，從該手機傳送給人妻的訊息包含「他就是有老婆的人」、「我錯了」、「很對不起我讓妳受傷」，傳送者甚至承認有截圖男女對話內容給人妻，但很害怕被告，小美雖然承認手機號碼為自己所有，卻空口否認曾傳送訊息，顯然不符合常理，所以這部分沒有採信她的說詞。

法官指出，在對話截圖中，小美與阿強曾傳送「只是脫掉的絲襪因為還沒看清楚」、「很翹的屁股」等曖昧訊息，確實已經踰矩，侵害到人妻的配偶權，最終判小美應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。