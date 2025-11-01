目睹夫KTV擁吻還「承認精神外遇」　妻求償60萬全敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小花（化名）控訴丈夫阿哲（化名）在婚姻關係存續期間出軌，不僅在KTV當著她的面與他人擁吻，還跑去不知名女子家中同居，甚至借錢不還，因而決定提告求償60萬元；不過，阿哲表示「承認精神出軌」只是無奈氣話，並非實質承認。最終，小花因為證據不足，提出的訴求全被台南地院法官裁定駁回。

▲小花控訴阿哲在婚姻關係存續期間出軌。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，阿哲去年5月間在KTV與朋友歡唱時，竟當著她的面與其他人接吻、擁抱，同年6月又跑去不知名女子家中同居，導致夫妻倆婚姻關係破裂，因而決定對阿哲提告求償30萬元；另外，阿哲曾向她借款30萬元進行家中裝潢，到了約定的清償日期也沒還，所以決定一併求償。

阿哲則辯稱，他沒有在KTV與別人擁吻，之所以會被誤認為在外和別人同居，是因為他和小花經常起吵架，為了避免紛爭，才會在放假時前往朋友、同事家或網咖過夜，後來他說出「承認精神出軌」等話，也只是口頭敷衍，實際上是無奈氣話，並非實質承認；此外，他也沒有向小花借錢支付裝潢費用。

台南地院法官檢視兩人的對話紀錄，發現當小花質問阿哲是否與他人同居時，阿哲僅回應「妳要怎麼說就怎麼說吧」，雖然阿哲沒有直接否認，但已有表明這只是小花的臆測。

法官認為，從現有證據看來，阿哲聲稱不願意與小花爭辯才會口頭敷衍，並非無據；而小花雖然堅稱阿哲外遇，卻無法提出其他更有力的證據，裝潢費用部分同樣沒有足夠的證據支持，最終認定小花證據不足，裁定駁回她的訴求，全案仍可上訴。