暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

記者陸運陞／新北報導
苗栗拱天宮白沙屯媽祖繼2013年後，睽違12年今天（31日）再度駕臨新北！今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」為期3天的活動，結合土城北辰宮48週年慶與板橋慈惠宮百年會香，轄區土城、板橋2分局接連規劃規劃交通動線，並由分局長陳建龍、廖誌銘親自坐鎮指揮，加強轄內安全維護。
▲白沙屯媽祖今天再次駕臨新北，土城警方出動400名警力維持秩序。（圖／記者陸運陞翻攝）
粉紅超跑從今天至11月2日連續三天，以「贊境」的方式抵達新北市，今早隊伍從土城北辰宮出發，沿途行經中央路、金城路、延壽路等主要幹道，街頭信眾虔誠夾道，場面壯觀。約莫傍晚6時許，返回北辰宮駐駕。
土城分局共動員警力超過400名，並結合義警、義交與志工協勤，全程分區部署、即時監控交通動態，針對人潮熱區機動調派警力疏導，使整體交通秩序維持暢順。分局長陳建龍表示，感謝各宮廟、陣頭與信眾的全力配合，期望活動能順利落幕。並稱：「媽祖保庇、信眾守法、警察盡心，三方合作才能有平安成果！」
▲白沙屯媽祖今早從北辰宮起駕，土城地區湧入大批信徒。（圖／記者陸運陞翻攝）
粉紅超跑明天將從北辰宮出發，前往板橋華德公園，預計下午2時許起駕，約5至6時許抵達慈惠宮駐駕，隔天早上8時許再出發，下午17時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。
板橋分局提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制，建議民眾改道環河西路、民生路、縣民大道、台64與台65快速道路，或多利用捷運與公車等大眾運輸，以節省時間、避免塞車。
▲板橋警方公布明後兩天封街路段。（圖／記者陸運陞翻攝）
板橋分局呼籲，為免影響民眾使用大眾運輸權益，活動期間除次級道路及巷弄外，部分主要幹線，含縣民大道、文化路、漢生東(西)路、中山路、民權路、新府路、南雅南路等路段仍維持公車通行。
