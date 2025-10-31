　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

記者陸運陞／新北報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖繼2013年後，睽違12年今天（31日）再度駕臨新北！今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」為期3天的活動，結合土城北辰宮48週年慶與板橋慈惠宮百年會香，轄區土城、板橋2分局接連規劃規劃交通動線，並由分局長陳建龍、廖誌銘親自坐鎮指揮，加強轄內安全維護。

▲白沙屯媽祖今天再次駕臨新北，土城警方出動400名警力維持秩序。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白沙屯媽祖今天再次駕臨新北，土城警方出動400名警力維持秩序。（圖／記者陸運陞翻攝）

粉紅超跑從今天至11月2日連續三天，以「贊境」的方式抵達新北市，今早隊伍從土城北辰宮出發，沿途行經中央路、金城路、延壽路等主要幹道，街頭信眾虔誠夾道，場面壯觀。約莫傍晚6時許，返回北辰宮駐駕。

土城分局共動員警力超過400名，並結合義警、義交與志工協勤，全程分區部署、即時監控交通動態，針對人潮熱區機動調派警力疏導，使整體交通秩序維持暢順。分局長陳建龍表示，感謝各宮廟、陣頭與信眾的全力配合，期望活動能順利落幕。並稱：「媽祖保庇、信眾守法、警察盡心，三方合作才能有平安成果！」

▲白沙屯媽祖今天再次駕臨新北，土城警方出動400名警力維持秩序。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲白沙屯媽祖今早從北辰宮起駕，土城地區湧入大批信徒。（圖／記者陸運陞翻攝）

粉紅超跑明天將從北辰宮出發，前往板橋華德公園，預計下午2時許起駕，約5至6時許抵達慈惠宮駐駕，隔天早上8時許再出發，下午17時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。

板橋分局提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制，建議民眾改道環河西路、民生路、縣民大道、台64與台65快速道路，或多利用捷運與公車等大眾運輸，以節省時間、避免塞車。

▲白沙屯媽祖今天再次駕臨新北，土城警方出動400名警力維持秩序。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲板橋警方公布明後兩天封街路段。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋分局呼籲，為免影響民眾使用大眾運輸權益，活動期間除次級道路及巷弄外，部分主要幹線，含縣民大道、文化路、漢生東(西)路、中山路、民權路、新府路、南雅南路等路段仍維持公車通行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

坣娜肺腺癌四期抗病4年！蕭彤雯「佩服心疼」同罹癌術後4年揭心境

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／台中孕婦突氣喘！命危搶救中

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

更多熱門

相關新聞

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

獨家專訪／會盡快安排見黃國昌　鄭麗文：有信心2026新北市長是藍

國民黨準主席鄭麗文將於11月1日全代會上正式上任，各界關注她在2026、2028選戰的布局規畫。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她上任後會積極聯絡、安排與民眾黨主席黃國昌見面。2026年藍白合方面，鄭麗文表示，她會跟黃國昌商量，確定好雙方遊戲規則，共同提一個會贏的、最符合期待的最強人選，那產生了這樣一個人選之後，在野就團結，一起支持這個人選，而她對國民黨在新北市能夠推出這樣人選很有信心；但鄭也說，不可能每個縣市長選區都用到這機制，初步來看新北、宜蘭、新竹市都有可能用到。

新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

當歸鴨名店遭潑漆、撞門　警拘8黑幫成員驚見2少年

當歸鴨名店遭潑漆、撞門　警拘8黑幫成員驚見2少年

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

土城女「蓋濕棉被」窒息亡　閨蜜涉殺人羈押禁見

土城女「蓋濕棉被」窒息亡　閨蜜涉殺人羈押禁見

關鍵字：

粉紅超跑白沙屯新北

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面