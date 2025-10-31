暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

國民黨準主席鄭麗文將於11月1日全代會上正式上任，各界關注她在2026、2028選戰的布局規畫。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，她上任後會積極聯絡、安排與民眾黨主席黃國昌見面。2026年藍白合方面，鄭麗文表示，她會跟黃國昌商量，確定好雙方遊戲規則，共同提一個會贏的、最符合期待的最強人選，那產生了這樣一個人選之後，在野就團結，一起支持這個人選，而她對國民黨在新北市能夠推出這樣人選很有信心；但鄭也說，不可能每個縣市長選區都用到這機制，初步來看新北、宜蘭、新竹市都有可能用到。