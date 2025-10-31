台澳消防聯手挑戰知本山域　實戰演練展現救援實力

▲台澳消防員攜手山域救援實作。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣消防局與澳洲消防員訪問團的國際技術交流活動於30日邁入第二天，雙方團隊自首日的車禍救援演練後，再度前進知本森林遊樂區，在真實山林環境中進行高難度的「山域繩索救援」技術交流，展現跨國救援合作的專業默契與團隊精神。

此次課程聚焦於繩索架設與傷患搬運等核心救援技術，透過實地操作與模擬演練，讓雙方消防人員能在挑戰性地形下磨合戰技。消防局指出，知本地區地勢陡峭、氣候多變，是檢視山域救援應變能力的理想場域。

消防局局長管建興表示，台東的山域搜救任務環境艱難，此次與具豐富實務經驗的澳洲消防弟兄合作，是一次珍貴的跨國訓練機會。參與演練的成員包括關山、成功、大武等消防大隊的山域專責隊同仁，期望透過共同學習，將國際經驗轉化為縣內搜救能量，全面提升實戰應變能力。

這場由台東大隊主導的訓練課程，在上午進行繩索系統架設與技術比較，下午則模擬山域傷患受困狀況，由台澳雙方混編團隊合作完成搬運作業。實作後，雙方舉行座談會，就裝備使用、訓練制度與勤務編成等議題深入交流，將經驗分享延伸至制度與策略層面。

台東縣消防局表示，為期三天的台澳消防交流活動，不僅強化了救援專業，更加深兩地消防人員的情誼。透過這次實地演練，台東消防同仁展現出穩健的專業能力與靈活應變力，也讓國際友人看見台東豐富的自然環境與堅實的防災能量。