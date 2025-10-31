　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

▲▼台灣代表林信義31日上午出席慶州APEC會議，由南韓總統李在明迎接。（圖／路透）

▲台灣代表林信義31日上午出席慶州APEC會議，由南韓總統李在明迎接。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

亞太經合會（APEC）領袖會議今（31）日在南韓慶尚北道慶州市的和白會議展覽中心正式開幕！現場由南韓總統李在明親自迎接21個會員國的代表出席者，台灣則派出林信義代表中華民國總統賴清德出席，林信義與李在明握手寒暄，兩人互動畫面也透過鏡頭轉播，現場則是直接登出中華民國國旗，並標示「台灣」。

現場記者中心轉播畫面，簡單登上每個經濟體的名稱、人口、GDP、經濟規模等，而當大會主持人宣布「中華台北（Chinese Taipei）林信義會長」進場時，螢幕畫面上出現中華民國青天白日滿地紅國旗、更以英文標示TAIWAN，且標註台灣總人口為2330萬、是南韓主要經濟夥伴與晶片競爭對手，象徵台灣在國際舞台的重要經濟地位。

▲▼南韓政府國營媒體KTV國民放送轉播APEC現場，直接登出中華民國國旗與台灣字樣。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓政府國營媒體KTV國民放送轉播APEC現場，直接登出中華民國國旗與台灣字樣。（圖／翻攝自YouTube）

據悉，林信義約上午9時30分抵達現場，並受到南韓總統李在明迎接，兩人握手、合照、寒暄，前後互動達44秒。對於APEC正式會議期間能夠看到中華民國國旗，並標示TAIWAN，就連我方也是始料未及，相關狀況有待釐清。

南韓政府國營電視台KTV國民放送也在YouTube轉播，當林信義登場時，也是在畫面直接登上中華民國國旗，字幕也標註「대만」（台灣），三大電視台之一的SBS則是標註「타이완」（台灣音譯），表示林信義是總統府顧問。

▲▼林信義代表中華民國總統賴清德出席APEC峰會。（圖／路透）

▲▼林信義代表中華民國總統賴清德出席APEC峰會。（圖／路透）

▲▼林信義代表中華民國總統賴清德出席APEC峰會。（圖／路透）

針對我國尷尬的國際地位與處境，電視直播主持人則解釋，「儘管也有其他國家承認台灣為國家，但是全球大部分國家則不承認台灣為國家，因此台灣總統則派林信義代表出席。其實，APEC會員是承認其『經濟體』，並非純粹以『國家』為單位」，並舉世足賽英格蘭、威爾斯、蘇格蘭同時出賽為例。

另一女主播則稱，林信義也曾於2005年代表時任總統陳水扁出席釜山APEC。

▼台灣代表林信義從19分55秒起開始入場。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「
快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝　享年59歲
知名會計師人設崩毀！偕妻聚餐　撿屍性侵正妹OL
快訊／蔡依林大巨蛋來了「只開3場」！　搶票時間曝
快訊／台中孕婦突氣喘！求救被反鎖門外　無呼吸心跳
粿粿出軌「一沐日拒跟風」　1篇文曝態度！網讚爆：破戒買一杯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

撫養16年養子堅持回親生父母家　她淚訴：我的心都碎了

金屬項鍊纏平板充電線起火　男童睡夢中「脖子嚴重燒傷」送醫

恐怖！日本50cm黑熊突然「衝進公司」　5員工倉皇逃命

一堆高薪族淪月光族　專家點出「三大致命習慣」

加州奧克蘭博物館「逾1000件文物」被盜　FBI介入調查

才剛和女友求婚　31歲健美冠軍「愛貓去世太傷心」突中風身亡

梅麗莎颶風奪44命！災民逃生「水淹到脖子」　多國慘況曝光

印尼逃家少女投靠男友　反被當「洩慾玩具」賣掉！4狼輪番性侵

習近平最後一個到場！APEC南韓慶州今開幕　李在明首次迎接

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

黃仁勳約吃炸雞現場畫面曝！還請吃點心

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

網路瘋傳神秘現象　川習一樣高

共和黨4人倒戈　美參議院否決川普關稅政策

投資人消化川習會及企業財報　美股收黑

北海道400kg巨熊出沒！肥到塞不進捕獸籠

美財長：美中貿易協議拍板　最快下週簽署

幼兒園廚師「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

捲性侵醜聞　英王胞弟安德魯王子頭銜遭撤

紐時看「川習會」：面子給川普、裡子習近平拿

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！

川習沒談台灣　美學者：中國可能怕籌碼不夠

