中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

▲台灣代表林信義31日上午出席慶州APEC會議，由南韓總統李在明迎接。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

亞太經合會（APEC）領袖會議今（31）日在南韓慶尚北道慶州市的和白會議展覽中心正式開幕！現場由南韓總統李在明親自迎接21個會員國的代表出席者，台灣則派出林信義代表中華民國總統賴清德出席，林信義與李在明握手寒暄，兩人互動畫面也透過鏡頭轉播，現場則是直接登出中華民國國旗，並標示「台灣」。

現場記者中心轉播畫面，簡單登上每個經濟體的名稱、人口、GDP、經濟規模等，而當大會主持人宣布「中華台北（Chinese Taipei）林信義會長」進場時，螢幕畫面上出現中華民國青天白日滿地紅國旗、更以英文標示TAIWAN，且標註台灣總人口為2330萬、是南韓主要經濟夥伴與晶片競爭對手，象徵台灣在國際舞台的重要經濟地位。

▲南韓政府國營媒體KTV國民放送轉播APEC現場，直接登出中華民國國旗與台灣字樣。（圖／翻攝自YouTube）

據悉，林信義約上午9時30分抵達現場，並受到南韓總統李在明迎接，兩人握手、合照、寒暄，前後互動達44秒。對於APEC正式會議期間能夠看到中華民國國旗，並標示TAIWAN，就連我方也是始料未及，相關狀況有待釐清。

南韓政府國營電視台KTV國民放送也在YouTube轉播，當林信義登場時，也是在畫面直接登上中華民國國旗，字幕也標註「대만」（台灣），三大電視台之一的SBS則是標註「타이완」（台灣音譯），表示林信義是總統府顧問。

▲▼林信義代表中華民國總統賴清德出席APEC峰會。（圖／路透）

針對我國尷尬的國際地位與處境，電視直播主持人則解釋，「儘管也有其他國家承認台灣為國家，但是全球大部分國家則不承認台灣為國家，因此台灣總統則派林信義代表出席。其實，APEC會員是承認其『經濟體』，並非純粹以『國家』為單位」，並舉世足賽英格蘭、威爾斯、蘇格蘭同時出賽為例。

另一女主播則稱，林信義也曾於2005年代表時任總統陳水扁出席釜山APEC。

▼台灣代表林信義從19分55秒起開始入場。