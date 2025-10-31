　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

▲▼中國信託,今周刊,財富管理銀行暨證券評鑑,中信金控,管理,AI。（圖／中信金控提供）

▲《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮昨（30）日假台北晶華酒店舉行，中信銀行拿下銀行組最大獎「最佳財富管理銀行獎」第一名，由國家發展委員會主任委員葉俊顯（左）頒發獎座予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）。

圖、文／中信金控提供

中國信託實踐普惠金融精神以及專業信賴的財富管理服務深受認可，知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2025「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）橫掃本屆10項大獎，中國信託金控旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）不僅拿下銀行組最大獎「最佳財富管理銀行獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳財富增值獎」第一名，同時囊括「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳資產守護獎」、「最佳AI應用獎」共9大獎，中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）亦榮獲券商組「最佳數位體驗獎」第一名，為本屆最大贏家！

《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮假台北晶華酒店舉行，由國家發展委員會主任委員葉俊顯、金融監督管理委員會主任委員彭金隆及今周刊董事長謝金河頒獎，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、私人銀行經營部部長莊順卿副總經理、中信證券企劃部部長楊上萱協理代表出席領獎。中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，秉持「信賴不只是一輩子的」的精神，中信銀行以專業守護客戶所託，致力成為領先業界的最佳財富管理銀行，此次榮獲「最佳財富管理銀行獎」第一名，也是第15度獲得此獎項肯定，感到意義非凡。中信證券企劃部部長楊上萱協理則表示，中信證券本次榮獲券商組「最佳數位體驗獎」第一名，彰顯中信證券提供投資人創新與便利服務的卓越成果，更體現了積極落實數位普惠金融的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中國信託,今周刊,財富管理銀行暨證券評鑑,中信金控,管理,AI。（圖／中信金控提供）

▲《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮昨（30）日舉行，中信銀行勇奪「最佳財富管理形象獎」第一名，由金融監督管理委員會主任委員彭金隆（左）頒發獎座予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）。

中信銀行深知高資產客戶對資產管理的精細化需求，推出「家族辦公室服務」（Family Office Services），導入「1+2+FO+N+N」團隊模式—1位境內私銀RM（Relationship Manager）、2位RM來自法金與境外私銀、搭配專責FO（Family Office）團隊、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，為客戶提供全方位的財富永續與家族治理解決方案。面對市場不確定性與私人銀行客戶對投資服務的高度需求，中信銀行亦推出「主動式投資諮詢服務」，協助客戶定期檢視並掌握金融市場脈動，並設有「專屬投組策略師」，依據市場變化主動提供個人化投資建議與風險控管，實踐客製化財富管理，藉此得以取得評審青睞。

▲▼中國信託,今周刊,財富管理銀行暨證券評鑑,中信金控,管理,AI。（圖／中信金控提供）

▲《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中信銀行榮獲「最佳財富增值獎」第一名，由金融監督管理委員會主任委員彭金隆（左）頒發獎座予中信銀行私人銀行經營部部長莊順卿副總經理（右）。

同時，中信銀行持續布建全資產健診規劃服務及專業團隊，提供客戶全方位且具溫度的財富管理服務。「全資產健診」整合「不動產健診」、「股權健診」及「保單健診」三大功能，藉由內外部數據串聯與視覺化呈現，協助高資產客戶全面掌握財富全貌，並透過專屬分析報告，提供完整資產檢視與保障建議。「保單健診」則以智能保險規劃為核心，涵蓋保障缺口分析、保費支出匯總與理賠流程簡化，大幅提升顧問服務效率與精準度。

▲▼中國信託,今周刊,財富管理銀行暨證券評鑑,中信金控,管理,AI。（圖／中信金控提供）

▲積極落實數位普惠金融，中信證券榮獲《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」券商組「最佳數位體驗獎」第一名，由今周刊董事長謝金河（左）頒發獎座予中信證券企劃部部長楊上萱協理（右）。

中信銀行亦領先業界，結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）與數據分析技術，開發理專專屬「AI理專助理」，主動提醒理專客戶需求、協助交叉比對適配產品，擬真客戶需求提供理專智能培訓資訊，並把關銷售流程保障客戶權益。在普惠金融方面，中信銀行積極透過AI驅動服務升級，推出「智能遠距服務」模式，透過預測客戶需求，主動提供個人化的理財建議及提醒，同時透過智能引導即時配對，提供最適合的理財顧問或專業團隊服務，提升效率及滿意度，讓理財顧問不再是高資產客戶的專屬權利。

▲▼中國信託,今周刊,財富管理銀行暨證券評鑑,中信金控,管理,AI。（圖／中信金控提供）

▲《今周刊》「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中信金控橫掃10項大獎，為本屆最大贏家。中信銀行個人金融執行長楊淑惠（中）、私人銀行經營部部長莊順卿副總經理（左）、中信證券企劃部部長楊上萱協理（右）代表領獎。

另一方面，中信銀行持續深耕社區、拓展在地服務及落實企業社會責任，今年共有6家分行舉行開幕活動，除了設立具當地特色分行的關埔、新莊分行，還有新設及重新裝修開幕的左營、大稻埕、嘉興、城北分行，連結在地文化，完善區域金融服務版圖，為客戶打造兼具人文溫度的金融體驗。伴隨臺灣超高齡社會來臨，中信銀行積極建構銀髮金融生態圈，推出「臻傳富信託」、「信託資產移轉服務」服務，以滿足客戶退休安養、財富傳承規劃需求。

無獨有偶，中信證券秉持以數位科技洞察客戶需求的精神，近年來積極優化自行研發的「中信亮點APP」，包含透過操作邏輯以升級使用者介面，大幅提升投資人策略靈活度與交易效率，並推出「觸價觸量」、「移動鎖利」、「智能投手」等功能，讓各族群用戶都能實現聰明投資。為進一步完善客戶的金融生活體驗，中信證券亦於今年全新推出「中信亮點family」平臺，結合投資知識、生活資訊及點數回饋機制，用戶累積「亮點」可用於兌換回饋禮品、折抵券或登記抽獎等，串連投資人從開戶、交易到日常生活應用生態圈，帶來更便利的數位金融生活。

中國信託結合數位創新與人本關懷，陪伴客戶在不同人生階段穩健前行，實踐資產守護、友善服務與永續經營價值，期許穩居臺灣值得信賴的金融領導品牌。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

國道12處霧區設閃光黃燈　明天起事故自動示警

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

新北輔具服務全國領先　新北輔具EasyGo APP勇奪2025城市治理卓越獎

高中英聽成績「2萬人拿A」　412人未帶有效證件被扣分

目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮

港務公司試辦安全新制　外部業者違規恐暫停通行證使用

快訊／花蓮縣大雨特報　下到晚上

台鐵產工怒吼「依法休假無罪」　發起絕食100小時抗議

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

國道12處霧區設閃光黃燈　明天起事故自動示警

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

新北輔具服務全國領先　新北輔具EasyGo APP勇奪2025城市治理卓越獎

高中英聽成績「2萬人拿A」　412人未帶有效證件被扣分

目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮

港務公司試辦安全新制　外部業者違規恐暫停通行證使用

快訊／花蓮縣大雨特報　下到晚上

台鐵產工怒吼「依法休假無罪」　發起絕食100小時抗議

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

PCB捲土重來！4檔漲停　金居處置緩步上攻

不爽男友常上酒店！殯葬蛇蠍女硫酸淋頭　害鼻變形、眼外翻毀容

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

坣娜肺腺癌病逝！「8症狀」常被誤認感冒　醫：確診超過7成末期

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

平日通勤人潮擠爆　北捷板南線加密班次提早至7點30分實施

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

生活熱門新聞

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

這波較強涼一周　北台入秋首現1字頭

網笑稱范姜彥豐江宏傑組CP　本尊親回

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

更多熱門

相關新聞

未來10年最值得投資5大AI股　台積電、輝達上榜

未來10年最值得投資5大AI股　台積電、輝達上榜

隨著人工智慧（AI）在未來十年不斷演化、成長並成熟，企業必須不斷努力保持領先地位。美國投資媒體《The Motley Fool》專文分析，未來10年最值得買進並長期持有的5家科技公司，包括Alphabet（Google母公司）、安謀控股、台積電、Meta（臉書母公司）和輝達（NVIDIA），「這些公司在AI競賽的早期就取得了顯著的領先優勢。」

AI助攻軟銀股價　孫正義重登「日本首富」

AI助攻軟銀股價　孫正義重登「日本首富」

老爸是AI教父！黃仁勳兒曝真實心情

老爸是AI教父！黃仁勳兒曝真實心情

黃仁勳約吃炸雞現場畫面曝！還請吃點心

黃仁勳約吃炸雞現場畫面曝！還請吃點心

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

關鍵字：

中國信託今周刊財富管理銀行暨證券評鑑中信金控管理AI

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面