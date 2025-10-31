台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

▲台中非洲豬瘟案例場仍有病毒，國防部化學兵支援清消工作。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，但台中市歷經兩次消毒仍然驗出病毒陽性反應，外界擔憂到15天的禁運禁宰時間是否會延後。農業部今（31日）表示，因豬場再傳出3處驗出病毒，但豬場以外地方並沒有新增第二例，若今天完成清消，2到3天後進行檢測，再針對檢測與相關狀況做綜合商議。

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，由於病毒潛伏期為15天，農業部上周宣布禁運禁宰與禁廚餘15天，預計11月6日中午為期限，但會以每5天作一個觀察期，若疫情與疫調結果沒問題，時間可能提前。但由於確診豬場歷經兩次消毒仍驗出病毒陽性，外界擔憂禁運禁宰時間是否會再延長。

防檢署長杜麗華表示，台中市完成第一次、第二次消毒後，豬瘟場仍驗出陽性病毒反應，昨天第三次檢驗發現三處有病毒，由於目前國軍已經和台中市政府一起清消，國軍總計投入115名人力，加上非洲豬瘟病毒有長期排毒特性，可存活三個月，所以先要完成清消，之後再來觀察。

杜麗華進一步表示，禁運禁宰15天期限是否延長，還是要看豬場的消毒清潔狀況，因為現場豬糞厚度高達10公分，所以要等完成消毒後的2到3天再進行檢測，再針對檢測與相關狀況做綜合商議，現在仍無法確定。

另外，外界建議可否採取焚燒養豬場方式處理，農業部防檢署組長林念農則回應，能否焚燬處理，應該由台中市政府處置。