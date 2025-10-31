　
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮

▲▼ 。（圖／翻攝自王子YT）

▲晏柔中表情超微妙。（圖／翻攝自王子YT）

記者施怡妏／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），且身邊有部分友人是知情卻隱瞞的，而美國行就是兩人感情生變的開始，有網友翻出美國行的影片，其中一幕王子與粿粿在車上嗨喊「去哪對的人都可以」，晏柔中聽到後露出微妙的表情，引發網友猜測「那個眼神應該是看破不說破的樣子吧！」

有網友在Threads發文，王子與粿粿在車上聊天，王子問道「如果讓你們選擇下一站要去哪，你會想去哪？」粿粿則回應「我是很Care（在意）旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以」，王子隨即接話表示「難怪妳這趟特別開心」，粿粿也興奮回應「你也是！」接著兩人在鏡頭前大喊「很好玩耶！」而當時坐在一旁的晏柔中則面露難以形容的神情。

影片曝光，網友大喊有蹊蹺，「她什麼都沒說，但好像什麼都說了」、「感覺柔中一定知道一些事情」、「就女生角度來看，旁邊兩個人有問題，只有他們不知道大家都知道」、「介於知道太多和不能表現出知道太多之間」。

▲▼范姜彥豐替晏柔中說話 。（圖／翻攝自粿粿IG）

▲范姜彥豐替晏柔中（左3）說話 。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐指控，粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。讓網友把箭靶放到同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，認為一夥人都是共犯，范姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。

另外，晏柔中過去和粿粿、范姜彥豐夫妻倆感情深厚，這次被捲入風波，遭網友洗版也是幫忙隱瞞的人。對此，范姜彥豐現身替好友澄清，「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

10/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

男星王子（邱勝翊）近日因被范姜彥豐指控介入其妻粿粿的婚姻，事件持續引發網友高度關注。就在輿論沸騰之際，被稱為直播界「天花板」的天后闆妹30日晚間於threads發文，透露「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，語帶神秘，暗示相關圈內人事還未完全曝光。

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

台南小吃店爆紅！店名「粿仔王子」網友樂歪

台南小吃店爆紅！店名「粿仔王子」網友樂歪

粿粿婚內出軌　知情人士2個月前早爆料

粿粿婚內出軌　知情人士2個月前早爆料

出軌明星網紅八卦揭露

