粿粿、范姜彥豐爆婚變！他點名「4對夫妻」絕對不會離婚　網熱議

▲王子、粿粿被爆出軌。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。演藝圈夫妻檔有很多，其中更有好幾對的感情穩定，因此近日就有網友發文列出幾對「絕對不可能出軌」的夫妻組合，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「絕對不可能出軌的夫妻組合」為標題發文，提到Lulu、陳漢典在今年登記結婚；HowHow、阿福2019年結婚；婁峻碩、焦凡凡去年底結婚；蔡阿嘎、二伯在2016年結婚。

這4對夫妻，讓原PO願意相信，他們絕對不會有人出軌，也不會離婚。他心想，可能是因為這幾對的形象都維持得比較正面，所以讓他有這樣的信心，與此同時，他也好奇，大家覺得還有哪對夫妻絕對不可能出軌的嗎？

▲左至右為蔡阿嘎、二伯、粿粿、范姜彥豐。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「胡宇威跟陳庭妮」、「希望邱澤跟許瑋甯長久，很嗑這對」、「Summer、老蕭」、「感覺坤達+柯佳嬿也不會」、「剛剛在脆上看到有人說陳小春跟應采兒！超級認同，又想到陳小春相依為命演唱會的時候跟台下應采兒的互動，甜死，超級喜歡」、「鼓鼓+大元，自己非常愛婁凡」、「推個劉冠廷跟孫可芳」、「甫芹我比較看好，而且小孩都好大了」。

不過也有網友直呼，「Never say never」、「現在話都不要說太滿」、「這世上有絕對嗎」、「幾年前我也認為Ryu跟Yuma會一直在一起，現在深深覺得愛情沒有絕對和永遠」、「不要亂立flag」。還有網友則回，「廣志跟美冴」。