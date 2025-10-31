　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿昔求戀愛「抽到下籤」神預言出軌！網一看爆雞皮：準得可怕

▲▼范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並表示看到明確的出軌證據，為此王子發文道歉，目前演藝活動全面停止。有網友翻出過往粿粿與范姜彥豐一起去拜拜求籤的影片，粿粿當時求戀愛籤，抽中下籤，且籤詩內容幾乎完整預言她的婚姻現況，讓不少網友直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。

粿粿與范姜彥豐2年前參加戀愛實境節目，當時兩人正處在新婚蜜月期，走到哪都緊緊牽著手，互動超恩愛，當時粿粿拜靈山洞觀音殿求戀愛籤，抽中下籤，內容寫道「似鵠飛來自入籠，欲得翻身卻不得，南北東西都難出，此卦誠恐恨無窮。」粿粿看完還忍不住皺眉，無奈笑說「聽起來…很沒有希望的籤。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube）

▲粿粿抽到下籤。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube）

這段畫面被網友翻出，在Threads上發文驚呼「全就是他的現況啊，此籤真靈！」原PO也解釋籤詩的意思，當事人原本有機會、有能力飛得很高，卻因一時的決定或環境變化，讓自己陷入受限，即便察覺情勢不對，努力挽救卻毫無進展，無論往哪個方向嘗試，都受阻礙，處於一種「四面受困」的狀態。最終事情的發展已經讓人感到後悔、懊惱或無奈，情緒上可能有「早知道就不這樣」的自責與無力感。

影片曝光，網友驚呼，「準得可怕」、「網友真的好強什麼片段都挖得到」、「籤詩都警告她了」、「只能說咎由自取，自作孽不可活 」。

范姜彥豐和粿粿2022年結婚，今年驚爆婚變，他今指控妻子粿粿婚內出軌王子，提到妻子自從去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，痛訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

▼王子承認，對粿粿超出朋友的界線。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲▼王子粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

粿粿、范姜彥豐爆婚變！他點名「4對夫妻」絕對不會離婚　網熱議

議員爆料廚餘掩埋場覆土不合格　中市府澄清：絕對合乎規定

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事揭發」！獅子座遭自己人背叛

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光

豬場仍有病毒！台中市府急做第3次疫調　農業部：專家分析中

【廣編】遠百週年慶有感回饋　優惠盛典超嗨

2次消毒沒殺死豬瘟病毒！80軍方白衣人進場畫面曝　35化學兵待命

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　1篇文曝態度！網讚爆：破戒買一杯

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

粿粿、范姜彥豐爆婚變！他點名「4對夫妻」絕對不會離婚　網熱議

議員爆料廚餘掩埋場覆土不合格　中市府澄清：絕對合乎規定

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事揭發」！獅子座遭自己人背叛

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光

豬場仍有病毒！台中市府急做第3次疫調　農業部：專家分析中

【廣編】遠百週年慶有感回饋　優惠盛典超嗨

2次消毒沒殺死豬瘟病毒！80軍方白衣人進場畫面曝　35化學兵待命

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　1篇文曝態度！網讚爆：破戒買一杯

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

生活熱門新聞

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

這波較強涼一周　北台入秋首現1字頭

更多熱門

相關新聞

粿粿被爆出軌！他點名4對夫妻絕對不會離婚

粿粿被爆出軌！他點名4對夫妻絕對不會離婚

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。演藝圈夫妻檔有很多，其中更有好幾對的感情穩定，因此近日就有網友發文列出幾對「絕對不可能出軌」的夫妻組合，引起討論。

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事被揭發」

唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事被揭發」

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

關鍵字：

娛樂男星出軌籤詩揭露

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面