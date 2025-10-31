粿粿昔求戀愛「抽到下籤」神預言出軌！網一看爆雞皮：準得可怕

▲范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）



男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並表示看到明確的出軌證據，為此王子發文道歉，目前演藝活動全面停止。有網友翻出過往粿粿與范姜彥豐一起去拜拜求籤的影片，粿粿當時求戀愛籤，抽中下籤，且籤詩內容幾乎完整預言她的婚姻現況，讓不少網友直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。

粿粿與范姜彥豐2年前參加戀愛實境節目，當時兩人正處在新婚蜜月期，走到哪都緊緊牽著手，互動超恩愛，當時粿粿拜靈山洞觀音殿求戀愛籤，抽中下籤，內容寫道「似鵠飛來自入籠，欲得翻身卻不得，南北東西都難出，此卦誠恐恨無窮。」粿粿看完還忍不住皺眉，無奈笑說「聽起來…很沒有希望的籤。」

▲粿粿抽到下籤。（圖／翻攝自電通娛樂YouTube）



這段畫面被網友翻出，在Threads上發文驚呼「全就是他的現況啊，此籤真靈！」原PO也解釋籤詩的意思，當事人原本有機會、有能力飛得很高，卻因一時的決定或環境變化，讓自己陷入受限，即便察覺情勢不對，努力挽救卻毫無進展，無論往哪個方向嘗試，都受阻礙，處於一種「四面受困」的狀態。最終事情的發展已經讓人感到後悔、懊惱或無奈，情緒上可能有「早知道就不這樣」的自責與無力感。

影片曝光，網友驚呼，「準得可怕」、「網友真的好強什麼片段都挖得到」、「籤詩都警告她了」、「只能說咎由自取，自作孽不可活 」。

范姜彥豐和粿粿2022年結婚，今年驚爆婚變，他今指控妻子粿粿婚內出軌王子，提到妻子自從去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，痛訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

▼王子承認，對粿粿超出朋友的界線。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

