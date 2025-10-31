唐綺陽神預測粿粿婚變「偷偷摸摸的事揭發」！獅子座遭自己人背叛

▲粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

記者施怡妏／綜合報導

男星范姜彥豐29日公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引爆輿論撻伐。有網友翻出國師唐綺陽10月的星座運勢，提到獅子座業力爆發，如果有偷偷摸摸的事情，很可能會被爆出，秘密也會被揭發，而且會被身邊親近的人背叛，「這也會給你上一課，不是所有的人都值得信任」，幾乎與粿粿夫妻倆的現況吻合。

有網友在Threads發文，唐綺陽之前分析獅子座10月份的運勢，要特別小心「業力爆發」，潛藏的秘密、暗地裡的行為容易被放大檢視，甚至公諸於世，且會遭到公審，「如果你有偷偷摸摸不見光，最好一輩子不要給人家知道的什麼事，那就有見光的機會，你沒有做錯任何事就不用擔心，有做錯事才要擔心業力引爆。」

唐綺陽表示，這個業力引爆會跟內部、自己人、家人有關，被很有情感的人背叛，「不是所有的人都值得信任」；事件爆發之後會有一個新的氣象，「他們對你可能就總是指責、總是攻擊、總是得了便宜還賣乖，那你可以決定，你還要繼續這樣子在這個業力的漩渦裡面轉嗎？你也可以決定跳出來，不玩這個遊戲。」

此外，唐綺陽也提到，獅子座10月份朋友、社交圈與合作關係，可能會有突如其來的聚會邀約，這段期間雖然表面應酬不斷，但內心其實暗潮洶湧，知道對方在搞什麼，且開始不信任了，但卻要演親切、沒事，「都跟朋友聊得挺好的，但心裡就會覺得煩死了。」

范姜彥豐和粿粿2022年結婚，今年驚爆婚變，他今指控妻子粿粿婚內出軌王子，提到妻子自從去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，痛訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

▼唐綺陽。（圖／攝影中心攝）

