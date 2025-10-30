台南市學校午餐親子料理競賽開跑　廣邀親子共創幸福滋味

▲台南市教育局舉辦學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽，邀親子攜手挑戰創意料理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

看見孩子天馬行空的創意、也感受家的味道！台南市教育局舉辦2025學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽正式開跑，邀請國小三至六年級及國中學生攜手家長挑戰創意料理，用食材作畫、用味蕾說故事，共同創造屬於親子的美味回憶，報名日期自10月1日起至12月12日止，不僅有豐富獎金，獲獎隊伍更能登台亮相展現廚藝。

市長黃偉哲表示，台南市學校午餐自辦率高達九成，為六都之冠。市府持續透過營養師與廚師嚴格把關午餐品質，讓孩子吃得營養又健康。今年學校午餐團隊廚藝競賽邁入第七屆，更首度增辦「親子料理競賽」，期望大小廚神攜手發揮創意，設計兼具美味與營養的特色料理，從家庭廚房開始培養孩子的飲食參與感與自信，實踐均衡飲食的生活態度。

教育局長鄭新輝指出，台南市將「食育」列為第六育，並率先全國推出「餐前五分鐘」飲食教育方案，讓健康飲食觀念融入日常。今年再度辦理親子料理賽，鼓勵學童與家長把創意融入學校午餐菜單。教育局特設金牌8000元、銀牌5000元、銅牌3000元等獎金，另有優秀作品獎3至5名，前三名隊伍還能受邀至第七屆學校午餐廚藝競賽決賽現場進行實作，現場並將票選出「人氣料理王」加碼獎金1000元。

教育局補充，2025台南市學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽報名至12月12日晚間11時59分截止，參賽者須以「料理調色盤」為概念設計一套色香味俱全的菜單。作品將由美食領域專家進行書面審查，結果預計於115年1月12日公告，得獎者將於1月27日參與實作邀請賽暨頒獎典禮。詳細資訊可上「台南市午餐教育資訊網」(https://lunch.tn.edu.tw/news/123)查詢。