地方 地方焦點

嘉義市321年城市博覽會　吳明賢院長主講引發矚目

▲▼ 桃城文學什光紀嘉義閱讀盛事 吳明賢院長回嘉開講 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 桃城文學什光紀嘉義閱讀展，臺大醫院院長吳明賢院長受邀回嘉開講 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢嘉義建城320+1年暨「城市博覽會」舉辦之際，嘉義市閱讀品牌「桃城文學什光紀」以「迴響嘉義321」為主題，回應多年深耕的「桃城文學獎」，特別策劃一系列時代講談活動。今（25）日下午於嘉義市立博物館1樓簡報室，特別邀請嘉義出身、現任台大醫學院院長的吳明賢醫師擔任壓軸主講人。市長黃敏惠於會前特別歡迎吳明賢院長回嘉分享，以「從醫者、旅人到書寫者」為題帶來精采講座。

▲▼ 桃城文學什光紀嘉義閱讀盛事 吳明賢院長回嘉開講 。（圖／嘉義市政府提供）

台大醫學院院長吳明賢分享，青年時期深受武俠小說啟發，懷抱「以醫行俠」的信念，視醫術為弘道之途。對他而言，為病患謀求最大幸福的「至善」，正是俠義精神的實踐。今(2025)年初出版的新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》，記錄了在行醫歲月中的思索與信念。他在書中自序：「希望讀者們可以從這本不成熟的作品，發現一個醫生內在燃燒的感情，對於人類智慧與善良永遠的傾心、健康誠實的讚頌，以及對愚蠢自私的極端憎惡的感情，能讓讀者即使面對當前一切的懷疑，還能保持著人生向上的憧憬。」。

▲▼ 桃城文學什光紀嘉義閱讀盛事 吳明賢院長回嘉開講 。（圖／嘉義市政府提供）

院長吳明賢以自身研究經驗說明如何從「治療」邁向「預防」，院長吳明賢曾帶領「臺灣隊」建立除菌處方並完成長期實證，不僅有效降低幽門螺旋桿菌感染與胃癌發生率，更讓臺灣經驗躍上國際準則，成為全球典範。他強調，行醫不只是技術，更要保持善念，讓醫療研究與臨床成果成為守護生命的力量。正如泰戈爾詩句所言：「把自己活成一道光」，提醒人們保持心中的善良與信念，因為一個人的光亮，或許就能帶領他人走出黑暗。

▲▼ 桃城文學什光紀嘉義閱讀盛事 吳明賢院長回嘉開講 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局局長謝育哲表示，桃城文學什光紀一路走來，亦以閱讀、書寫與文化交流為初心，讓文字成為嘉義城市裡最柔軟的風景。今年的「迴響嘉義321」系列活動，融合嘉義建城320+1年城市迴聲與跨域創意，邀請大家在創作者的故事裡，聆聽生命的節奏，也重新看見生活與城市的關係。誠摯邀請大家於11月8日與11月9日在中央廣場相聚，一起參與互動體驗與跨域舞台的「野餐日」，延續城市文學的脈動。透過一場場的文學聚會，讓更多創作者在嘉義相遇、相知，讓土地的聲音在城市間流動，為嘉義注入綿長而真切的迴響。

▲▼ 桃城文學什光紀嘉義閱讀盛事 吳明賢院長回嘉開講 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局補充， 12月登場的「320＋1嘉義市城市博覽會」，是一場全城響應的文化行動。本次活動不僅凝聚城市能量，更是促進市民共識的關鍵契機。邀請您一起來嘉義（＋1），共創這座城市的美好總和，感受北回歸線上的熱情與溫暖。

文化局官網：https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/
桃城什光紀臉書粉專：https://www.facebook.com/chiayiliterature/

嘉義市321年城市博覽會　吳明賢院長主講引發矚目

