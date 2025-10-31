　
地方 地方焦點

用生命故事點亮青年　獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

▲用生命故事點亮青年 獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望。（圖／記者游瓊華攝）

▲推動社會共融與運動平權，逢甲大學EMBA學術發展基金會邀美國獨臂球員辦勵志活動。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

為推動運動平權與社會共融，逢甲大學EMBA學術發展基金會於10月30日主辦「友善籃框在逢甲」公益籃球活動，邀請美國前NCAA一級獨臂籃球員Kevin Atlas來台，透過其生命故事，向青年學子傳遞正向能量。

活動邀請多位國際球員與談，並由主持人李明依引導，共同探討運動平權的價值。立法院副院長江啟臣、台中市運動局長游志祥與立法委員廖偉翔等人亦出席致意，肯定活動理念。江啟臣更親自換上球鞋參與比賽，以實際行動表達支持。

活動核心人物Kevin Atlas以〈讓夢想無障礙，讓生命投出光〉為題進行勵志演講，分享他自幼失去左臂，卻憑藉努力成為美國頂尖大學籃球員的心路歷程，深刻的生命經驗感動全場。

演講結束後，現場舉行「3對3友善籃球賽」，由國際球員與逢甲大學校隊成員混合組隊參賽，象徵不同背景者之間的「尊重、共融與勇氣」。球賽不僅是體育競技，更成為一場別具意義的生命教育展演。

主辦單位、逢甲大學學術發展基金會董事長黃駿霖表示，此次活動不僅是一場籃球賽，更是一場啟發青年勇氣與行動力的生命教育。基金會期盼能從校園出發，將「友善」的理念推廣至社會，並持續為青年及身心障礙族群搭建實現夢想的橋樑，讓運動平權成為社會共通的語言。

10/28 全台詐欺最新數據

